Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 08.09.2022 20:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.09.2022 20:28
    ABONE OL

    Kahramanmaraş'taki 'arazi' kavgasında katliam! 3 kişi hayatını kaybetti

    Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 3 kişinin öldüğü olayla ilgili iddiaya göre, akraba olan aileler arasında yaklaşık 15 metrekare büyüklüğündeki araziye yapılacak keçi ahırı nedeniyle tartışma yaşandığı öğrenildi. Yapılacak ahırın evine yakın olmasından dolayı karşı çıkan Durdu K. (57), tartışma büyüyünce av tüfeğiyle mahallenin eski muhtarı İbrahim Korkmaz, Şerife Korkmaz, Ayşe Dağ ile 4 kişiye ateş ettikten sonra kaçtı. Andırın İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan soruşturma neticesinde Durdu K., yakalanarak gözaltına alındı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Arazi kavgasında katliam!

    Kahramanmaraş'ta iki grup arasında arazi meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.


    Edinilen bilgiye göre olay, Andırın ilçesi Köklü Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı.

    Kahramanmaraş'ta arazi kavgası kanlı bitti!

    Silahlı kavgaya dönüşen olayda D.K. (57), silahıyla etrafa ateş açtı. Olayda İbrahim Korkmaz (49), Şerife Korkmaz (38) ve Ayşe Dağ (50) hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri olayda yaralanan 3 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

        Fotoğraftaki: Durdu K.

        Hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna gönderildi.


        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        4.000’den fazla sözleşmeli personel alınacak
        Haberler Yaşam Kahramanmaraş'taki 'arazi' kavgasında katliam! 3 kişi hayatını kaybetti
            SON DAKİKA