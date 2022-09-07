Otobüs çarptı: Karnından 7 kilo 800 gram kitle çıkartıldı

BAŞARILI AMELİYATLA KURTULDU

Kaza sonrası da şoförden davacı olmadık. Kazayla ilgili kızımda şükür bir yaralanma yok. Doktoru Ayşe Betül ile konuşunca çok şaşırdım. Neden bu kadar acil bir ameliyat olması gerektiğini sordum. O da 'Karnındaki kist patlarsa kurtaramayabiliriz ve çok riskli, karnını tamamen kist sarmış' dedi. Başarılı bir ameliyatla kızım kurtuldu.

HİÇBİR SORUN YAŞAMADIK

Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Ayşe Betül Öztürk ise B.G.'nin karnındaki kitlenin doğuştan olduğunu ve giderek büyümesine rağmen hasta ve yakınları tarafından fark edilmediğini belirtti.