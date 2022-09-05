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    Mucize operasyon! Damarı eksik olan bebek doğduktan 5 gün sonra ameliyata alınarak iyileştirildi | Yaşam haberleri

    Damla Şimşek, 21 haftalık hamileyken doktora gitti. Bebeğin kalbine, akciğere kan taşıyan damarın olmadığı belirlendi. Doğuma kadar takip edildi. Dünyaya geldikten 5 gün sonra operasyona alınan Uzay, hızla iyileşti. Tarihe geçti. İşte sizler için derlediğimiz 5 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler....

    Can ve Sakura

    İstanbul'da yaşayan Damla Şimşek (28), hamilelik kontrolleri için hastaneye gitti. 21 haftalık bebeğinin kalbinde problem fark edildi. İncelemede, Uzay bebeğin kalbinde kanın akciğerlere taşınmasını sağlayan akciğer atardamarlarının bulunmadığı ve delik olduğu tespit edildi. Doktorlar, anneyi ve bebeği takip etti. Doğumun ardından oksijeni hızla düşen Uzay bebek, 5 günlükken ameliyat edildi. Anjiyonun ardından takılan stentle kalbindeki sorun giderildi. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden Kadın Doğum Hastalıkları ve Perinatoloji Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Polat, Uzay'ın kurtarılması için 'Mucize' dedi. Anne Damla Şimşek, bebeğinin hayatını kurtaran doktorlara teşekkür etti. "Şu an Uzay yanımda ve sağlıklıysa onların sayesinde" dedi.



    CESUR YÜREK
    Vanlı Rojbin Öcü (26), 2019'da rahatsızlandı. Kalp yetmezliğine yakalandığı anlaşıldı. Tedavisi için eşi Fırat Öcü ile Antalya'ya taşındı. Yapay kalp takılıp, nakil listesine alındı. 3 yıldır kalp nakli olmayı bekleyen Öcü, geçtiğimiz ay fenalaştı. 2 hafta boyunca yoğun bakımda kaldı. Genç kadının eşi Fırat Öcü, çağrı yaptı: Cep telefonumuz her çalışında sanki kalp müjdesi verileceğini sanıp ümitle açıyoruz. Tek isteğimiz ülkemizde organ bağışının artması... Erdoğan ÖZTÜRK



    DADI KAÇTI!
    Prens William ile eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton, 3 çocuğuyla birlikte Windsor'daki Adelaide Cottage'a taşındı. Ancak çocuklarının dadısı Maria Borrallo'yı yanlarına alamadı. Çünkü taşındıkları köşkte, yalnızca 4 oda vardı. Çaresiz kalan Dük ve Düşes, dadıya Windsor'daki evlerine yakın bir daire kiralamak zorunda kaldı.



        ZİLLET İTTİFAKI YALANDIR
        MHP lideri Devlet Bahçeli, 2023'teki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri çalışması için sahaya indi. İlk mitingi mitingini '2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net' temasıyla Sivas'ta düzenledi. Cumhur İttifakı'nın adayının bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyledi. "Zillet ittifakı yalandır, yıkımdır, yozlaşmadır. Zillet ittifakı çürüktür, çarıktır, çarpıklığın daniskasıdır" dedi. Şöyle devam etti: Ne ışığımız sönecek, ne de ısımız düşecek. Enflasyon canavarının başı mutlaka ezilecek. Fiyat istikrarı eninde sonunda sağlanacak. Bugün az yiyen, yarın inşallah çok yiyecek. Bugün az kazanan, yarın inşallah çok kazanacak...



        'TEMELLİ' SKANDAL!
        HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP'li Semra Güzel'in tutuklanmasına çok kızdı! Bir kez daha haddini aştı! "Diyarbakır vekilimizi zulümle gözaltına alarak düşmanlığınızı gösterdiniz. Bu memleketi başınıza mutlaka yıkacağız" sözleriyle halkı tehdit etmeye kalkıştı! Gelen tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kaldı. "Başına yıkmak; musallat olmak, harap etmek demek..." savunması yaptı.



        'IŞIK' SAÇTI
        Adıyaman'da 1991'de 5 yaşındayken biçerdövere kollarını kaptıran Ayşe Işık, engelleri bir bir aştı. Ayşe, 1 yıllık travmanın ardından hayata ayaklarıyla sarıldı. Ayaklarını elleri gibi kullandı. Annesinin desteğiyle liseyi tamamladı. Merak sardığı resim sanatına sarıldı. Ailesi ile İstanbul'a taşındı. Kursa giderek resim tekniğinde kendini kanıtladı. Kara kalem, yağlı boya ve ebru sanatıyla yüzlerce sergi açtı. 'Ayaklarımla Tutundum Hayata' adlı bir de kitap yazdı. Geçen yıl Dursun Işık'la nikah kıydı. Anne olmak için gün saydı. Geçtiğimiz günlerde Melek ismini verdiği bebeğini kucağına aldı. Sevincini şöyle anlattı: Ben hayata hep dört elle sarıldım. Hiçbir zaman iki kolum yok diye hayata küsmedim. Bütün işimi kendim görüyorum. Sonunda annelik duygusunu da tattım... Erdoğan ÖZTÜRK



            HAY'ALİ' SON BULDU
            Hatay'da yaşayan Faris Ali'nin doktor olma hayalini, 5 saldırgan elinden aldı. Suriye uyruklu Faris Ali (17), savaştan kaçtı. Reyhanlı Eğitim Kampüsü'nde lise eğitimini tamamladı. Yabancı öğrenciler sınavında tam puan Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Bu arada okul parasını biriktirmek için bir fabrikada çalıştı. İddiaya göre, geçen hafta iki kişi ile tartıştı. Önce gün de yolda 5 kişi ile karşılaştı. Saldırganlardan ikisi Ali'nin kollarını tutarken, diğerleri vurmaya başladı. Ardından çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Yere yığılan genç, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.



            BAK ŞU ŞİŞE
            Adana'da 2 çocuk annesi Yasemen Keser (36), sabah uyandığında çocuklarının odasına girdi. Dolaba sakladığı yaklaşık 250 bin TL değerindeki altınlarının çalındığını fark etti. Kapı önündeki taburenin üzerinde boş şalgam şişesini gören Keser, apartmanın güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızın evinden eşinin çantasıyla çıktığını tespit edip durumu polise bildirdi. Ekipler, şalgam suyunun şişesinde yaptığı parmak izi ve swap tespitinde zanlıların kimliğini belirledi. Yakalamak için harekete geçti.



            ARAÇTA BOĞULDU
            Gaziantep Nizip'te 2 yaşındaki S.D., evlerinin önünde park halindeki aracın içinde ölü bulundu. Aile havasızlıktan boğularak öldüğü belirlenen çocuğun kayıp olduğunu söyledi.



                OYUNA GELDİ
                Kocaeli'de Aygüllü Sancak, bir cast ajansının çocuk oyuncu aradığına dair aldığı telefon üzerine umutlandı. 16 yaşındaki oğlu Ersan ve 7 yaşındaki kızı Eftelya'nın kaydını yaptırdı. 2 yıl boyunca kendisini hiç kimse aramadı. Ancak eve 3 bin liralık icra tebligatı gelince şoka uğradı. Paranın kayıt sırasında imzaladığı senet yüzünden istendiği anlaşıldı.



                107 MİLYON DEVRETTİ
                6 bilen çıkmayınca 106 milyon 813 bin 33 lira devretti. 5 bilenler 37 bin 670 lira, 4 bilenler 647 lira, 3 bilenler 34 lira, 2 bilenler 4 lira ikramiye alacak.



                2 MİLYON DEVRETTİ
                5+1 bilen çıkmayınca 1 milyon 960 bin 297 lira devretti. 5 bilenler 7 bin 155 lira, 4+1 bilenler 572 lira, 4 bilenler 41 lira, 3+1 bilenler 23 lira, 3 bilenler 6 lira, 2+1 bilenler 9 lira, 1+1 bilenler 4 lira, 0+1 bilenler ise 4 lira ikramiye alacak.



                    ŞİPŞAK SPAGETTİ
                    Rusya doğalgazı kesti. Avrupa ülkeleri trajikomik tedbirler geliştirdi. En ilginç olanı da İtalya'dan geldi! Nobelli Prof. Parisi, gaz tasarruflu spagetti tarifi verdi: Makarnayı 2 dakika haşlayın. Ocağı kapatın. Buharda pişsin.



                    MA'KAN'DA
                    İstanbul'da Nuran Kavak, 5 ayrı kanser türünü atlattı. 22 Haziran'da da iyileştiğini öğrenince eşi ile yemeğe çıktı. Ancak trafik magandalarının aracının altında kaldı. Kurtarılamadı. Acılı eş "Sürücü nasıl serbest kalır" diye ağladı.

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                    Haberler Yaşam Mucize operasyon! Damarı eksik olan bebek doğduktan 5 gün sonra ameliyata alınarak iyileştirildi | Yaşam haberleri
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