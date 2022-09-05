



'IŞIK' SAÇTI

Adıyaman'da 1991'de 5 yaşındayken biçerdövere kollarını kaptıran Ayşe Işık, engelleri bir bir aştı. Ayşe, 1 yıllık travmanın ardından hayata ayaklarıyla sarıldı. Ayaklarını elleri gibi kullandı. Annesinin desteğiyle liseyi tamamladı. Merak sardığı resim sanatına sarıldı. Ailesi ile İstanbul'a taşındı. Kursa giderek resim tekniğinde kendini kanıtladı. Kara kalem, yağlı boya ve ebru sanatıyla yüzlerce sergi açtı. 'Ayaklarımla Tutundum Hayata' adlı bir de kitap yazdı. Geçen yıl Dursun Işık'la nikah kıydı. Anne olmak için gün saydı. Geçtiğimiz günlerde Melek ismini verdiği bebeğini kucağına aldı. Sevincini şöyle anlattı: Ben hayata hep dört elle sarıldım. Hiçbir zaman iki kolum yok diye hayata küsmedim. Bütün işimi kendim görüyorum. Sonunda annelik duygusunu da tattım... Erdoğan ÖZTÜRK