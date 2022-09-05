İstanbul'da yaşayan Damla Şimşek (28), hamilelik kontrolleri için hastaneye gitti. 21 haftalık bebeğinin kalbinde problem fark edildi. İncelemede, Uzay bebeğin kalbinde kanın akciğerlere taşınmasını sağlayan akciğer atardamarlarının bulunmadığı ve delik olduğu tespit edildi. Doktorlar, anneyi ve bebeği takip etti. Doğumun ardından oksijeni hızla düşen Uzay bebek, 5 günlükken ameliyat edildi. Anjiyonun ardından takılan stentle kalbindeki sorun giderildi. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden Kadın Doğum Hastalıkları ve Perinatoloji Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Polat, Uzay'ın kurtarılması için 'Mucize' dedi. Anne Damla Şimşek, bebeğinin hayatını kurtaran doktorlara teşekkür etti. "Şu an Uzay yanımda ve sağlıklıysa onların sayesinde" dedi.
CESUR YÜREK
Vanlı Rojbin Öcü (26), 2019'da rahatsızlandı. Kalp yetmezliğine yakalandığı anlaşıldı. Tedavisi için eşi Fırat Öcü ile Antalya'ya taşındı. Yapay kalp takılıp, nakil listesine alındı. 3 yıldır kalp nakli olmayı bekleyen Öcü, geçtiğimiz ay fenalaştı. 2 hafta boyunca yoğun bakımda kaldı. Genç kadının eşi Fırat Öcü, çağrı yaptı: Cep telefonumuz her çalışında sanki kalp müjdesi verileceğini sanıp ümitle açıyoruz. Tek isteğimiz ülkemizde organ bağışının artması... Erdoğan ÖZTÜRK
DADI KAÇTI!
Prens William ile eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton, 3 çocuğuyla birlikte Windsor'daki Adelaide Cottage'a taşındı. Ancak çocuklarının dadısı Maria Borrallo'yı yanlarına alamadı. Çünkü taşındıkları köşkte, yalnızca 4 oda vardı. Çaresiz kalan Dük ve Düşes, dadıya Windsor'daki evlerine yakın bir daire kiralamak zorunda kaldı.