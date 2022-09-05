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    • Yaşam
    • 05.09.2022 16:16
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    • 05.09.2022 16:33
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    Eyüpsultan'da plastik atık geri dönüşüm fabrikasında yangın!

    Eyüpsultan'da bir plastik atık geri dönüşümü fabrikasınının bahçesindeki plastik ve tahta kasalarda yangın çıktı. Yangın, ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.

    Eyüpsultan’da korkutan fabrika yangını!

    Eyüpsultan plastik atık geri dönüşümü yapılan bir fabrikanın bahçesinde bulunan plastik ve tahta kasalar yandı.

    Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

    Yangın, 14.30 sıralarında Pirinçci Mahallesi Gençosman Caddesi'nde plastik atık geri dönüşümü yapılan bir fabrikanın bahçesinde bulunan plastik ve tahta kasalarda çıktı. Dumanları gören çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi.

    Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

    Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

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    Haberler Yaşam Eyüpsultan'da plastik atık geri dönüşüm fabrikasında yangın!
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