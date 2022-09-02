İki minik yürek, iki yaşındaki Asel'in organları ile hayata sarıldı





6 KEZ AMELİYAT OLDU

TSK'ya ait uçakla Konya'dan alınan organ, Bursa'ya ulaştırıldı. Hemen nakil yapıldı. Küçük kız, 1,5 ayda içinde organ nakli, anjiyo ve damar yenileme olmak üzere tam 6 kez ameliyat masasına yattı. Tedavisi tamamlandı. Evine yollandı. Ancak herhangi bir hastalığa yakalanma ihtimaline karşın 6 ay boyunca dışarı çıkması yasaklandı. Baba Yalçın Yavuz "Kızımın sağlığı şu an çok iyi. Allah Asel'in ailesinden razı olsun" açıklamasını yaptı. Anne Fidan Yavuz ise duygularını gözyaşlarıyla anlattı: Benim kızım da yavrularını kaybeden ailenin kızı artık. Onlar olmasa, kızım kurtulamazdı.