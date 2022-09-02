İki minik yürek, iki yaşındaki Asel'in organları ile hayata sarıldı

Konya'da 2 yaşındaki kızları Asel İnan, yüksekten düşerek yaralandı. Tedavi altına alındı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailesi ise evlatlarının organlarını bağışladı. Bu sırada Bursa'da yaşayan Nisanur Yavuz (5), mantardan zehirlenip hastaneye kaldırıldı. Doktorlar 'acil karaciğer' bağışı çağrısı yaptı. Endişeli bekleyiş devam ederken Nisanur'a minik Asel'in karaciğerinin verilmesi kararlaştırıldı.
6 KEZ AMELİYAT OLDU
TSK'ya ait uçakla Konya'dan alınan organ, Bursa'ya ulaştırıldı. Hemen nakil yapıldı. Küçük kız, 1,5 ayda içinde organ nakli, anjiyo ve damar yenileme olmak üzere tam 6 kez ameliyat masasına yattı. Tedavisi tamamlandı. Evine yollandı. Ancak herhangi bir hastalığa yakalanma ihtimaline karşın 6 ay boyunca dışarı çıkması yasaklandı. Baba Yalçın Yavuz "Kızımın sağlığı şu an çok iyi. Allah Asel'in ailesinden razı olsun" açıklamasını yaptı. Anne Fidan Yavuz ise duygularını gözyaşlarıyla anlattı: Benim kızım da yavrularını kaybeden ailenin kızı artık. Onlar olmasa, kızım kurtulamazdı.
Nisanur Yavuz, karaciğer nakli ile yeniden dünyaya geldi. 6 ay boyunca sokağa çıkmayacağı bildirildi.