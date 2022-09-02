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    • Yaşam
    • 02.09.2022 08:32
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    • 02.09.2022 08:32
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    Bursa'da selde kayboldu! 1 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulundu

    Bursa’nın Mudanya ilçesinde geçen çarşamba günü sağanak sonra oluşan sel sularına kapıldığı şüphesiyle arama kurtarma çalışması başlatılan Feridun Sönmezoğlu'nun (70), dere yatağında cansız bedeni bulundu.

    Selde kaybolmuştu! Acı haber geldi

    Mudanya ilçesinin Kumyaka Mahallesi'ndeki bağevinde oturan Feridun Sönmezoğlu, geçen çarşamba günü öğlen saatlerinde yakınlarına Bursa merkezdeki evine gideceğini belirterek yola çıktı.

    Bağevinden ayrılan Sözmezoğlu'nun Bursa'daki evine gitmediğini öğrenen ablası, jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerinin destek verdiği çalışmalarda, Feridun Sönmezoğlu'nun 31 Ağustos Çarşamba günü Kumyaka Mahallesi'nde meydana gelen sele kapıldığı ihtimali üzerinde duruldu.

    Çalışmaları bölgedeki derelerin çevresinde yoğunlaştıran ekipler, bağevinin 150 metre aşağısındaki dere yatağında Sönmezoğlu'nun cansız bedenine ulaştı. Dere yatağından çıkartılan Sönmezoğlu'nun cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Soruşturma sürdürülüyor.

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    Haberler Yaşam Bursa'da selde kayboldu! 1 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulundu
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