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    • Yaşam
    • 01.09.2022 15:46
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    • 01.09.2022 15:46
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    Kuzey Marmara'da kontrolden çıkan araç takla attı

    Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks bir araç takla attı. Araçta bulunan 2 kişi yaralanırken, bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

    Kuzey Marmara’da kontrolden çıkan araç takla attı

    Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören mevkiinde kontrolden çıkan lüks otomobil takla attı. Araçta bulunan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 13.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca istikameti Yassıören mevkiinde meydana geldi. 34 DNZ 573 plakalı BMW marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine araç yolda savrularak takla attı. Takla atan araçta bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kaza yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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