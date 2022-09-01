Kuzey Marmara’da kontrolden çıkan araç takla attı

Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören mevkiinde kontrolden çıkan lüks otomobil takla attı. Araçta bulunan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 13.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca istikameti Yassıören mevkiinde meydana geldi. 34 DNZ 573 plakalı BMW marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine araç yolda savrularak takla attı. Takla atan araçta bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kaza yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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