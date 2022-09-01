Bayrampaşa'da İstanbul Fırıncılar Odası eski Başkanı Fahri Özer'e silahlı saldırı! Sokak ortasında sıktılar

"DURUMU İYİ"

Fahri Özer'e ilk müdahaleyi yapan Fikret Ilgaz, "7-8 el silah sesi duyduk, dışarı çıktık. Yaralanan kişi benim hastamdı. Orada yaralandı, biz müdahale ettik. Arabayla gelip 7-8 el ateş ettiler. Sonrasında da kaçıp gittiler, yüzlerini görmedik. Yaralının durumu iyiydi. Herkes panik oldu. Ufak bir sıyrıktı, ayağına isabet etti. Şu an durumu iyi. Ben aramıştım, konuştum kendisi ile iyi durumu" dedi.

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