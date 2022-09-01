Adana'da gece yarısı vahşet! 2 çocuk annesi kadın, başı taşla ezilerek öldürüldü: Katili teslim oldu

Polisin ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Sarı'nın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI BULUNAN ESKİ EŞİ ÖLDÜRMÜŞ

Sarı'nın cinayet şüphelisinin 2 yıl önce ayrıldığı eski eşi Erhan Poyraz olduğu belirlendi. Sarı'nın 4 gün önce eski eşi Poyraz'dan şikayetçi olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı bildirildi. Poyraz'ın ise olayın ardından polise teslim olup, cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.