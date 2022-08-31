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    Sahipsiz köpeği sevmek isteyen küçük çocuk ölümle burun buruna geldi

    Çınar S., sahipsiz köpeği sevmek istedi. Ölümle burun buruna geldi. Başına ve boynuna 40 dikiş atıldığı belirtildi. İşte sizler için derlediğimiz 31 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Sahipsiz dehşet

    Sokak köpeklerinin neden olduğu vahşetin sonu gelmedi. Acı olayın adresi bu kez Konya'nın Kulu İlçesi'ydi. Çınar S. (9), 28 Ağustos'ta evinin önünde yatan sahipsiz köpeği sevmek istedi. Ölümle burun buruna geldi! Köpeğin boynundan ve kafasından yaraladığı Çınar, hemen hastaneye kaldırıldı, ameliyat dildi. Başına ve boynuna 40 dikiş atılan Çınar'ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.



    DERTANOZ
    İnşaat işçisi Derviş Aslan (44), geçtiğimiz aylarda elini paslı bıçakla kesti. Tetanos aşısının olduğunu söyleyince taburcu edildi. Birkaç gün sonra boğazında şişme ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gitti. Ancak aşısı olmadığı için tetanos mikrobu beynini etkilediği belirlendi! Yoğun bakıma kaldırıldı 50 gün yaşam savaşı verdi. Şans eseri iyileşerek doktorlarını bile şaşkına çevirdi. Prof. Dr. Namigar Turgut "Aşı 10 yılda bir tekrarlanmalı" dedi.



    ALTIN YUMRUK
    Mersin'de Hilal Sonay (16), 4 yıl önce kick boksla tanıştı. Antrenörünün ailesini ikna etmesiyle kariyerinde gaza bastı. Başarı merdivenlerini hızla tırmandı. İstanbul'daki 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda altın madalyayı kaptı. "Hocam ailemi ikna edince spora başladım. Babam 'Şampiyon olmadan gelme' demişti. Ailemi gururlandırdım. Hedefim milli takım forması giymek" açıklaması yaptı.



        GORBAÇOV HAYATINI KAYBETTİ
        Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov (91), böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Rus lider, 1990'da Soğuk Savaş'ın sona ermesindeki önemli rolü nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü. Politikalarını eleştirenler ise onu 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sorumlu tutuyordu.



        PKK'YA YARDIM DAVASI
        Daire Başkanı Yavuz Saltık hakkında PKK'ya yardım suçundan dava açıldı. "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı koydu. Saltık, DİAYDER üyelerine belediyenin yardım kartlarından sorumlu tutuldu. Fatih ULAŞ



        KIZILELMA HAZIR
        DÜnyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Samsun'da ziyaretçilere açtı. Türkiye'nin ilk yerli ve milli insansız savaş uçağı 'Bayraktar Kızılelma'da görücüye çıktı. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Kızılelma'nın 2023'ün ilk aylarında ilk uçuşunu gerçekleştireceğini açıkladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Türk Yıldızları ve Solo Türk'ün gösteri uçuşları, alkış topladı.

        UÇUŞ PERFORMANSI
        MAKSIMUM HIZ: 900 km saat
        MUHAREBE YARIÇAPI: 500 deniz mili (930 km)
        HAVADA KALIŞ SÜRESI: 5 saat
        MAKSIMUM KALKIŞ AĞIRLIĞI: 6 ton

        GELİŞMİŞ ÖZELLİKLERİ
        Otomatik İniş ve Kalkış
        Düşük Görünürlük
        Yüksek Manevra Kabiliyeti
        Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
        Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
        AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık



            UKRAYNA'DAN DEVLET NİŞANI
            BAYKAR Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ukrayna Devlet Liyakat Nişanesine layık görüldü. Devlet Başkanı Zelenski'nin elinden devlet nişanı alan Bayraktar, "Geldiğimiz nokta 2 dost ülkenin artan ilişkilerinin en açık göstergesidir" dedi.



            102 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 101 milyon 999 bin 849 lira devretti. 5 bilenler 25 bin 466 lira, 4 bilenler 647 lira, 3 bilenler 34 lira, 2 bilenler ise 4 lira alacak.



            TIPA TIP BAŞARI
            Mardinli Prof. Aziz Sancar, Türkiye'nin gururu oldu. Hemşehrileri de onun peşinden koştu. Midyat Fen Lisesi'nde okuyan 25 öğrenci, tıp fakültesini tutturdu.


                BU MAKAM ÇOCUK OYUNCAĞI DEĞİL
                Muhalefetin gölge destekçisi Gül, sazı eline aldı! 2018'de aday olmak için görüştüğü Kılıçdaroğlu'nu harcadı! CHP'li bir vekile "O kazanamaz" ifadesini kullandı. Yavaş'ı da hedef aldı: Beypazarı o koltuk için referans olamaz.

                YANDI URFA
                Şanlıurfa'da sıcaklık 45'i buldu. Bunalan vatandaş gördüğü gölgeliğe koştu.

                'TIR'AFİK CEZASI
                Çorum'da 30 TIR, düğün konvoyu yaptı. Polis, toplam 100 bin TL ceza yazdı.

                ÇOK A'ÇAY'iP
                ABD'liler araştırdı. Çay içenlerin ölüm riskinin daha düşük olduğu saptandı.

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                HDPKK ve CHP ilişkisi bir kez daha ortada!
                Haberler Yaşam Sahipsiz köpeği sevmek isteyen küçük çocuk ölümle burun buruna geldi
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