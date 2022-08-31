Sahipsiz köpeği sevmek isteyen küçük çocuk ölümle burun buruna geldi

Sokak köpeklerinin neden olduğu vahşetin sonu gelmedi. Acı olayın adresi bu kez Konya'nın Kulu İlçesi'ydi. Çınar S. (9), 28 Ağustos'ta evinin önünde yatan sahipsiz köpeği sevmek istedi. Ölümle burun buruna geldi! Köpeğin boynundan ve kafasından yaraladığı Çınar, hemen hastaneye kaldırıldı, ameliyat dildi. Başına ve boynuna 40 dikiş atılan Çınar'ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
DERTANOZ
İnşaat işçisi Derviş Aslan (44), geçtiğimiz aylarda elini paslı bıçakla kesti. Tetanos aşısının olduğunu söyleyince taburcu edildi. Birkaç gün sonra boğazında şişme ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gitti. Ancak aşısı olmadığı için tetanos mikrobu beynini etkilediği belirlendi! Yoğun bakıma kaldırıldı 50 gün yaşam savaşı verdi. Şans eseri iyileşerek doktorlarını bile şaşkına çevirdi. Prof. Dr. Namigar Turgut "Aşı 10 yılda bir tekrarlanmalı" dedi.
ALTIN YUMRUK
Mersin'de Hilal Sonay (16), 4 yıl önce kick boksla tanıştı. Antrenörünün ailesini ikna etmesiyle kariyerinde gaza bastı. Başarı merdivenlerini hızla tırmandı. İstanbul'daki 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda altın madalyayı kaptı. "Hocam ailemi ikna edince spora başladım. Babam 'Şampiyon olmadan gelme' demişti. Ailemi gururlandırdım. Hedefim milli takım forması giymek" açıklaması yaptı.