Sahipsiz köpeği sevmek isteyen küçük çocuk ölümle burun buruna geldi





BU MAKAM ÇOCUK OYUNCAĞI DEĞİL

Muhalefetin gölge destekçisi Gül, sazı eline aldı! 2018'de aday olmak için görüştüğü Kılıçdaroğlu'nu harcadı! CHP'li bir vekile "O kazanamaz" ifadesini kullandı. Yavaş'ı da hedef aldı: Beypazarı o koltuk için referans olamaz.



YANDI URFA

Şanlıurfa'da sıcaklık 45'i buldu. Bunalan vatandaş gördüğü gölgeliğe koştu.



'TIR'AFİK CEZASI

Çorum'da 30 TIR, düğün konvoyu yaptı. Polis, toplam 100 bin TL ceza yazdı.



ÇOK A'ÇAY'iP

ABD'liler araştırdı. Çay içenlerin ölüm riskinin daha düşük olduğu saptandı.