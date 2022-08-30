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    • Yaşam
    • 30.08.2022 18:12
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    • 30.08.2022 18:12
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    Öldüğü 5 gün sonra fark edildi: Cansız bedeni özel tabut ile taşındı

    Elazığ'da evinden gelen kötü kokuyu komşularının fark etmesiyle, 69 yaşındaki Hüseyin Ergül'ün öldüğü ortaya çıktı. Yaklaşık 5 gün önce öldüğü öğrenilen Ergül'ün 300 kiloluk cansız bedeni, hazırlanan özel tabut ile morgdan çıkarıldı ve pikap ile mezarlğa taşındı.

    Öldüğü 5 gün sonra fark edildi: Özel tabut ile taşındı

    Elazığ'da 69 yaşındaki şahıs yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. 300 kiloluk şahsın cansız bedeni, özel hazırlanan tabut ile morgdan çıkarıldı.

    KOMŞULARI İHBARDA BULUNDU
    Merkez Yeni Mahalle'de, kendisinden bir süredir haber alınamayan 69 yaşındaki Hüseyin Ergül'ün evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen polis ekipleri, alınan iznin ardından sağlık ekipleriyle birlikte eve girdi.

    5 GÜN ÖNCE ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
    Eve giren ekipler, Ergül'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Yaklaşık 5 gün önce hayatını kaybettiği belirlenen Ergül'ün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

    ÖZEL TABUT HAZIRLANDI
    Bu sırada, yaklaşık 300 kilo olan Ergül için özel bir tabut ve taşınması için pikap hazırlandı.
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        Haberler Yaşam Öldüğü 5 gün sonra fark edildi: Cansız bedeni özel tabut ile taşındı
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