Öldüğü 5 gün sonra fark edildi: Cansız bedeni özel tabut ile taşındı

Elazığ'da 69 yaşındaki şahıs yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. 300 kiloluk şahsın cansız bedeni, özel hazırlanan tabut ile morgdan çıkarıldı.
KOMŞULARI İHBARDA BULUNDU
Merkez Yeni Mahalle'de, kendisinden bir süredir haber alınamayan 69 yaşındaki Hüseyin Ergül'ün evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, alınan iznin ardından sağlık ekipleriyle birlikte eve girdi.
5 GÜN ÖNCE ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
Eve giren ekipler, Ergül'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Yaklaşık 5 gün önce hayatını kaybettiği belirlenen Ergül'ün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
ÖZEL TABUT HAZIRLANDI
Bu sırada, yaklaşık 300 kilo olan Ergül için özel bir tabut ve taşınması için pikap hazırlandı.