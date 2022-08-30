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    • Yaşam
    • 30.08.2022 14:51
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    • 30.08.2022 14:51
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    Mersin'de mezarlıkta kavga! Cenazede birbirlerine girdiler: 6 yaralı

    Mersin Tarsus'ta amca çocukları olduğu öğrenilen bir grup cenaze töreninde kavgaya tutuştu. 6 kişinin yaralandığı kavga sonrası ekipler 6 kişiyi de gözaltına aldı.

    Mezarlıkta kavga! Cenazede birbirlerine girdiler: 6 yaralı

    Mersin'in Tarsus ilçesinde amca çocukları cenaze töreninde kavga etti, 6 kişi yaralandı, 6 kişi de gözaltına alındı. Olay ilçeye bağlı Şehir Mezarlığında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aile büyüğü olan dede Ramazan Ağsar'ın cenaze töreninde amca çocukları olduğu iddia edilen kişiler önce tartıştı. Tartışma büyüyünce kavga çıktı. Cenazeye katılanlar, kavga edenleri ayırmaya çalışmasına rağmen iddia göre Ş.A. adlı kişi pompalı tüfekle akrabalarının üzerine ateş etti. Bıçak ve silahın karıştığı kavgada 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri taraflara müdahale etti. Yaralılar ambulans ve araçlarla Tarsus ve Mersin'deki hastanelere kaldırıldı. Polis 6 kişiyi gözaltına alındı, 2 kişinin de yakalanması çalışma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Mersin'de mezarlıkta kavga! Cenazede birbirlerine girdiler: 6 yaralı
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