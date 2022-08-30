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    • Yaşam
    • 30.08.2022 16:33
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    • 30.08.2022 16:33
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    Afyonkarahisar'da feci kaza: TIR ile çarpışan taksideki şoför ve yolcu öldü!

    Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da, TIR ile çarpışan taksinin şoförü Recep Altınsoy (45) ile yolcusu Berkay Öztürk (27) yaşamını yitirdi. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan 3 şeritli çevre yolu, temizliğin tamamlanmasının ardından tekrar açıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Afyonkarahisar’da feci kaza!

    Kaza, saat 07.00 sıralarında, Afyonkarahisar otogar kavşağında meydana geldi. Recep Altınsoy'un kullandığı 03 T 0190 plakalı taksi ile A.İ. (27) yönetimindeki 06 DN 9890 plakalı TIR çarpıştı.

    İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, taksi şoförü Recep Altınsoy'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

    Taksideki yolcu Berkay Öztürk ise ambulansla kaza yerine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Öztürk de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatan polis, TIR şoförü A.İ.'yi gözaltına aldı. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, yola savrulan araç parçalarını ve yağları temizlemek için çalışma yaptı.

        Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan 3 şeritli çevre yolu, temizliğin tamamlanmasının ardından tekrar açıldı.

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        Haberler Yaşam Afyonkarahisar'da feci kaza: TIR ile çarpışan taksideki şoför ve yolcu öldü!
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