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    • Yaşam
    • 29.08.2022 10:18
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    • 29.08.2022 10:39
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    Konserde bıçaklı dehşet: Suç makinesi 2’si polis 6 kişiyi yaraladı

    Kağıthane’deki Hasbahçe Mesire Alanı’ndaki konserde kavga çıktı. Saldırgan eline geçirdiği bıçakla 4 kişiyi yaraladı. Kendisi durdurmak isteyen 2 polisi de yaralayan zanlı, önüne çıkan aracı gasp ederek kaçmaya kalktı. ekipler tarafından kıskısvrak yakalanan saldırganın, yapılan incelemede 70’den fazla suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Yaşanan dehşet anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.

    Konserde bıçaklı dehşet: 2’si polis 6 yaralı

    Kağıthane'deki Hasbahçe Mesire Alanı'ndaki konserde çıkan kavgada bir saldırgan eline geçirdiği bıçakla 4 kişiyi yaraladı. Olaya müdahale eden iki polis memurunu da göğsünden ve elinden yaralayan saldırgan, gasp ettiği araçla kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı.

    Bıçaklı saldırı ve ardından yaşananlar saniye saniye kamerada | Video

    SALDIRGAN 6 KİŞİ YARALADI
    Dün saat 21.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'ndeki Hasbahçe Mesire Alanı'nda düzenlenen Tuğçe Kandemir konserinde henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine eline bıçak geçiren bir şahıs, alandaki 4 kişiyi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

    Olayın ardından kaçmaya başlayan şahsı iki polis memuru yakalamak istedi. Şahıs kendisine müdahale eden iki polisi göğsünden ve elinden yaralandıktan sonra kaçmaya devam etti.

    ARAÇ GASP EDİP KAÇMAYA KALKTI
    Ortalığın bir anda karıştığı olay sonrası saldırgan, o esnada alandan ayrılmaya çalışan bedensel engelli İsmail B.'nin aracının önünü kesti. Sürücüye bıçak doğrultarak aracına binen şahıs, konser alanından kaçmaya çalıştı.

        KISKIVRAK YAKALANDI
        Saldırganın kaçmaya çalıştığını fark eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracın lastiğine ateş açtı. Olay sonucunda durdurulan aracın içerisindeki saldırgan, olayda kullandığı bıçakla birlikte etkisiz hale getirilerek kıskıvrak yakalandı.

        Öte yandan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR
        Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.

            Ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Şehir Taşçıoğlu Hastanesine kaldırılan polis memuru T.K.'nın ise göğsüne 15 adet dikiş atıldığı, elinden hafif şekilde yaralanan diğer polis memuru S.Ö.'nün ise ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

            Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan diğer 4 yaralının ise hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

            SALDIRGAN SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
            Öte yandan gözaltına alınan bıçaklı saldırgan Hakan D.'nin (29), emniyette çeşitli suçlardan 70'den fazla kaydının olduğu ortaya çıktı.

            Sadabad Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen saldırgan Hakan D.'ye "görevli memura mukavemet" ve "kasten yaralama", suçlarından adli işlem yapıldığı öğrenildi. Şahsın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bilgisine ulaşıldı.
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                Haberler Yaşam Konserde bıçaklı dehşet: Suç makinesi 2’si polis 6 kişiyi yaraladı
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