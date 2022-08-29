Konserde bıçaklı dehşet: Suç makinesi 2’si polis 6 kişiyi yaraladı

Kağıthane'deki Hasbahçe Mesire Alanı'ndaki konserde çıkan kavgada bir saldırgan eline geçirdiği bıçakla 4 kişiyi yaraladı. Olaya müdahale eden iki polis memurunu da göğsünden ve elinden yaralayan saldırgan, gasp ettiği araçla kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı.

Bıçaklı saldırı ve ardından yaşananlar saniye saniye kamerada | Video

SALDIRGAN 6 KİŞİ YARALADI

Dün saat 21.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'ndeki Hasbahçe Mesire Alanı'nda düzenlenen Tuğçe Kandemir konserinde henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine eline bıçak geçiren bir şahıs, alandaki 4 kişiyi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.