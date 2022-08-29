Konserde bıçaklı dehşet: Suç makinesi 2’si polis 6 kişiyi yaraladı

Kağıthane'deki Hasbahçe Mesire Alanı'ndaki konserde çıkan kavgada bir saldırgan eline geçirdiği bıçakla 4 kişiyi yaraladı. Olaya müdahale eden iki polis memurunu da göğsünden ve elinden yaralayan saldırgan, gasp ettiği araçla kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı.
Bıçaklı saldırı ve ardından yaşananlar saniye saniye kamerada | Video
SALDIRGAN 6 KİŞİ YARALADI
Dün saat 21.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'ndeki Hasbahçe Mesire Alanı'nda düzenlenen Tuğçe Kandemir konserinde henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine eline bıçak geçiren bir şahıs, alandaki 4 kişiyi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
Olayın ardından kaçmaya başlayan şahsı iki polis memuru yakalamak istedi. Şahıs kendisine müdahale eden iki polisi göğsünden ve elinden yaralandıktan sonra kaçmaya devam etti.
ARAÇ GASP EDİP KAÇMAYA KALKTI
Ortalığın bir anda karıştığı olay sonrası saldırgan, o esnada alandan ayrılmaya çalışan bedensel engelli İsmail B.'nin aracının önünü kesti. Sürücüye bıçak doğrultarak aracına binen şahıs, konser alanından kaçmaya çalıştı.