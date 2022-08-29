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    • Yaşam
    • 29.08.2022 17:39
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    • 29.08.2022 17:39
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    Kocaeli’de 401 kaçak göçmen sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi

    Kocaeli’de polis ve kandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlar sonucu yakalanan 401 kaçak göçmen, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi. İşte detaylar...

    Çok sayıda kaçak göçmen sınır dışı edildi!

    Kocaeli'de güvenlik güçlerince yakalanan 401 kaçak göçmen, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

    Kocaeli'de polis ve jandarma ekiplerinin operasyonlarında yakalanan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



    174'Ü DÜN 227'Sİ BUGÜN
    Geri Gönderme Merkezi'nde idari gözetim altında bulunan 174 kaçak göçmen dün, 227 kaçak göçmen ise bugün olmak üzere sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

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    Haberler Yaşam Kocaeli’de 401 kaçak göçmen sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi
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