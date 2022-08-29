Kocaeli’de 401 kaçak göçmen sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi

Kocaeli'de güvenlik güçlerince yakalanan 401 kaçak göçmen, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.



Kocaeli'de polis ve jandarma ekiplerinin operasyonlarında yakalanan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.







174'Ü DÜN 227'Sİ BUGÜN

Geri Gönderme Merkezi'nde idari gözetim altında bulunan 174 kaçak göçmen dün, 227 kaçak göçmen ise bugün olmak üzere sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

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