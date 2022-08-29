Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 29.08.2022 16:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.08.2022 16:41
    ABONE OL

    Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 çocuk öldü, 5 kişi ağır yaralandı

    Kayseri-Niğde kara yolunda kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılanlar arasında yer alan 2 çocuk yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının kritik olduğu öğrenildi.

    Kayseri’de feci kaza: 2 çocuk öldü

    Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk yaralandı, 5 kişi ağır yaralandı.

    KAVŞAKTA ÇARPIŞTILAR
    Saat 07.00 sıralarında Kayseri-Niğde kara yolunun 65'inci kilometresi Gülbayır Mahallesi mevkisindeki kavşakta; E.D. idaresindeki 38 D 5553 plakalı hafif ticari araç ile M.K. yönetimindeki 51 ACG 516 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada sürücüler ile 38 D 5553 plakalı hafif ticari araçtaki aynı aileden H.D., K.D. (10), Z.D. (8), S.D. ve A.D. yaralandı.

    2 ÇOCUK KURTARILAMADI
    Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, yaralıları Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan K.D. ve Z.D., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralı 5 kişinin ise durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

    Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Konyaspor - Fenerbahçe maçının ikinci yarısı başladı!
    Haberler Yaşam Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 çocuk öldü, 5 kişi ağır yaralandı
        SON DAKİKA