Ankara’da bu kadarına da pes dedirten olay! 100 milyonluk mirası alabilmek için şizofren babaya sağlam raporu aldırdı

KARDEŞİN OYUNUNU ESKİ ORTAĞI ORTAYA ÇIKARDI

Devam eden hukuki mücadele sırasında Erdem Baldudak'ın eski ortağı M.M.P, Berna B'ye ulaşarak, vasiyetnamenin Erdem Baldudak tarafından hazırlandığını, kendisine de mail ile göndererek fikrinin alındığını söyledi. M.M.P, raporun aracılar kullanılarak alındığını da ifade ederek, "Erdem ,Temmuz veya Ağustos aylarında babasına vasiyet yaptırdığını ve tüm malvarlığının kendisine bırakılmasının yazdırdığını söyledi. Bu vasiyetnamenin noter masrafları bizim şirketimiz üzerine kayıtlı kredi kartından ödendi. Zaten vasiyetname taslağının bir örneğini bana WhatsApp'tan iletmişti. Bu vasiyette sizi ayrıca mirastan hariç tutuyordu. Bunun adına ıskat deniyormuş o zaman öğrendim" dedi.