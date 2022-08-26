Ankara’da bu kadarına da pes dedirten olay! 100 milyonluk mirası alabilmek için şizofren babaya sağlam raporu aldırdı

Ankara'da yaşayan Berna Baldudak, 72 yaşındaki şizofreni hastası babasına vasi tayin etmek istediği sırada, babasının imzaladığı vekâlet ile 100 milyon liranın üzerindeki mal varlığını erkek kardeşi Erdem B'nin üzerine geçtiğini öğrendi. Yaşadığı şaşkınlık bununla da bitmeyen genç kadının, başlattığı hukuk mücadelesinde; mahkemeye babasının 'Akıl sağlığı yerindedir' raporu geldi. Rapora itiraz sürecinde baba hayatını kaybetti. Babasının ölümünden 4 ay önce tüm mal varlığını vasiyetname ile Erdem B'ye bırakırken, kendisini de mirastan çıkardığını öğrenen kadın, kardeşinin hazırladığı akıl sağlığı raporunu almak için de aracılar kullandığını öğrenince bir şok daha yaşadı.
Sabah'ta yer alan habere göre, Ankara'da 72 yaşında vefat eden Rıfat Baldudak'ye genç yaşındayken şizofreni teşhisi konuldu. Bu süreç içerisinde evlenip 4 çocuk sahibi olan ve sanayicilik yapan Rıfat Baldudak, hastalığının ilerlemesi üzerine çeşitli hastanelerde defalarca tedavi gördü, 6 kez elektroşok bile uygulandı. Rıfat B'nin yaşının ilerlemesi ve mal varlığının koruma altına alınmasını istemesi üzerine 42 yaşındaki kızı Berna Baldudak, babasına vasi atanmasını istedi. Vasi ataması için sulh hukuk mahkemesine başvuran ev hanımı Berna Baldudak, beklemediği bir gerçeği öğrendi. Rıfat Baldudak'ın oğlu 34 yaşındaki oğlunun babasına imzalattığı vekâlet ile banka hesaplarındaki 100 milyon liradan fazla varlığı kendisi ve ortağı olduğu şirketlerin üzerine geçirdiği ortaya çıktı.
AKIL SAĞLIĞI YERİNDE RAPORU GELDİ
Vasi davası sırasında Berna Baldudak, ikinci şokunu mahkemeye gelen raporla yaşadı. Ankara'daki bir kamu hastanesi tarafından, Rıfat B'nin 'olayları kavrayıp onlardan sağlıklı sonuçlara varabilme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı, akıl zayıflığı, bunama hali veya organik defisiter araz içinde bulunduğunu gösteren tıbbi bulgu ve belgeye rastlanmadığı'na ilişkin rapor gelmesi üzerine Berna Baldudak şaşırdı. Kadın söz konusu rapora itiraz etti.