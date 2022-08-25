İzmir'in Bayraklı ilçesinde 6 aylık hamile anne, tartıştığı oğlu tarafından 15 kez bıçaklandı





6 AYLIK HAMİLE OLAN KADININ BEBEĞİ KURTARILAMADI

Oğlu tarafından 15 kez bıçaklanarak yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. 6 aylık hamile olan Esra. Y'nin bebeği doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Tahlisiz kadının durumun ise ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, şüpheli Y.A., suç aleti ile birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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