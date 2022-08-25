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    • Yaşam
    • 26.08.2022 04:16
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    • 26.08.2022 04:20
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    İzmir'in Bayraklı ilçesinde 6 aylık hamile anne, tartıştığı oğlu tarafından 15 kez bıçaklandı

    İzmir'in Bayraklı ilçesinde kan donduran vahşet. 6 aylık hamile anne, tartıştığı oğlu tarafından 15 kez bıçaklandı. Durumu ağır olan yaralı annenin karnındaki bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    İzmir’de evlat vahşeti!

    İzmir'in Bayraklı ilçesinde, tartıştığı oğlu tarafından 15 kez bıçaklanarak yaralanan 6 aylık hamile kadının bebeği, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



    Edinilen bilgiye göre olay, saat 21.45 sıralarında Fuat Edip Baksı Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, Esra Y. (35) ile ilk eşinden olan oğlu Y.A. (18) arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından Y.A., annesi Esra Y.'yi 15 kez bıçakladı. Talihsiz kadın kanlar içerisinde kalırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı kadın Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.



    6 AYLIK HAMİLE OLAN KADININ BEBEĞİ KURTARILAMADI
    Oğlu tarafından 15 kez bıçaklanarak yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. 6 aylık hamile olan Esra. Y'nin bebeği doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Tahlisiz kadının durumun ise ağır olduğu öğrenildi.
    Öte yandan, şüpheli Y.A., suç aleti ile birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
    Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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