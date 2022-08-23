ARAÇLAR BİRBİRİNE GİRDİ

Savrulan otomobil, sağında ilerleyen iki otomobile de çarptı. Birbirine giren araçlardan parçalar etrafa savruldu. Kazada makas atan otomobilde şoförün yanındaki koltukta oturan kadın iddialara göre emniyet kemeri takılı olmadığı için kafasını cama çarparak ağır yaralandı. Kazaya karışan diğer araçlarda da birer kişi yaralandı.