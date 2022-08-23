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    • Yaşam
    • 23.08.2022 09:59
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    • 23.08.2022 10:15
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    Trafik magandası kamerada: Kazaya gidiş saniye saniye görüntülendi

    İstanbul'da D-100 Karayolu Merter mevkiinde makas atarak ilerleyen sürücü kazaya neden oldu. 4 aracın karıştığı kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı.

    Kazaya gidiş saniye saniye görüntülendi

    D-100 Karayolu Merter mevkiinde makas atarak ilerleyen sürücü kazaya neden oldu.

    MAKAS ATARKEN KONTROLDEN ÇIKTI
    Merter D-100 Karayolu Avcılar istikametinde 21 Ağustos Pazar saat 02.00 sıralarında, sürücüsünün makas atarak ilerlediği otomobil kontrolden çıkarak, solundaki otomobile ardından demir bariyerlere çarptı.

    ARAÇLAR BİRBİRİNE GİRDİ
    Savrulan otomobil, sağında ilerleyen iki otomobile de çarptı. Birbirine giren araçlardan parçalar etrafa savruldu. Kazada makas atan otomobilde şoförün yanındaki koltukta oturan kadın iddialara göre emniyet kemeri takılı olmadığı için kafasını cama çarparak ağır yaralandı. Kazaya karışan diğer araçlarda da birer kişi yaralandı.

    Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle D- 100 Avcılar istikametinde trafikte aksama yaşanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

        MAKAS FACİASI ARAÇ KAMERASINDA
        Kaza anı kameraya saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin yolda makas atarak ilerlediği ve kontrolden çıkmasıyla araçların birbirine girdiği anlar yer alıyor. Çarpışan araçlardan parçaların etrafa saçıldığı görülüyor.

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