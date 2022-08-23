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    • Yaşam
    • 23.08.2022 08:40
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    • 23.08.2022 08:40
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    TEM Otoyolu'nda feci olay! Alev topuna döndü

    İstanbul Kağıthane'de bir minibüsle çarpışan otomobil alev alev yandı. Sabah saatlerinde TEM Otoyolu'nda meydana gelen olayda otomobil küle dönerken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

    TEM Otoyolu’nda feci olay! Alev topuna döndü

    Kağıthane TEM Otoyolu'nda minibüsle çarpışan otomobil alev alev yandı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü hafif yaralanırken otomobil küle döndü. Kaza, saat 06.30 sıralarında Kağıthane TEM Otoyolu Hasdal Kavşağı'nda meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre, otoyolda seyir halinde olan 34 LVT 176 plakalı minibüs, yan yoldan çıkan 34 DRH 83 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobili kısa sürede söndürdü. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alev alev yanan otomobil küle dönerken minibüste ise hasar meydana geldi.
    Kaza sonrası TEM Otoyolu'nda uzun kuyruklar oluştu. Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.

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    Haberler Yaşam TEM Otoyolu'nda feci olay! Alev topuna döndü
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