40 bin kişiyi kandırıp, 300 milyon lirayı cebine koyan Süleyman Kocabaş'ın savunması şoke etti

Türkiye'de yeni bir saadet zinciri vakası yaşandı. Adres, bu kez Ankara'ydı. Süleyman Kocabaş, Deterjan Pazarı isimli şirket açtı. Deterjan ham maddesini satarak bunu banyo topu haline getirenlere 3 katı kazanç vereceğini açıkladı. Ancak 40 bin üyenin katıldığı sistem üretimin olmadığı için kısa sürede patladı! Parasını alamayan binlerce mağdur, soluğu savcılıkta aldı. 6 aylık teknik takibin ardından düğmeye basıldı. Ankara Kahramankazan'daki fabrikaya baskın yapan ekipler, Süleyman Kocabaş'ı yakaladı. Kocabaş ile imza yetkisi verdiği akrabası Osman Kocabaş tutuklandı. Yapılan incelemeye göre, vurgun tam 300 milyon liraydı!