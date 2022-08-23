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    40 bin kişiyi kandırıp, 300 milyon lirayı cebine koyan Süleyman Kocabaş'ın savunması şoke etti

    Süleyman Kocabaş, 40 bin kişiyi kandırıp, 300 milyon lirayı cebine koydu! Savunmasını duyan şoke oldu: Sosyal medyadaki yorumlar yüzünden battım!

    Komik ’sabun’ma!

    Türkiye'de yeni bir saadet zinciri vakası yaşandı. Adres, bu kez Ankara'ydı. Süleyman Kocabaş, Deterjan Pazarı isimli şirket açtı. Deterjan ham maddesini satarak bunu banyo topu haline getirenlere 3 katı kazanç vereceğini açıkladı. Ancak 40 bin üyenin katıldığı sistem üretimin olmadığı için kısa sürede patladı! Parasını alamayan binlerce mağdur, soluğu savcılıkta aldı. 6 aylık teknik takibin ardından düğmeye basıldı. Ankara Kahramankazan'daki fabrikaya baskın yapan ekipler, Süleyman Kocabaş'ı yakaladı. Kocabaş ile imza yetkisi verdiği akrabası Osman Kocabaş tutuklandı. Yapılan incelemeye göre, vurgun tam 300 milyon liraydı!



    MAĞDURLARI SUÇLADI
    Kocabaş'ın Emniyet'teki ifadesi ise şok etkisi yarattı! Mağdurları suçlayan Kocabaş, "Sosyal medyada olumsuz söylemler çıkınca sistem tıkandı. İş yapamadık. Para kaynakğımız kesildi. Herkesin parasını ödeyecektik" savunması yaptı.



    REKLAMA 9 MİLYON LİRA
    Firma sahibi Süleyman Kocabaş, ünlü isimleri reklamda oynattı. Melek Baykal, Öykü Çelik ve Onur Büyüktopçu'ya 9 milyon lira ödendiği ortaya çıktı.

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