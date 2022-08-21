Gece lensle uyuyan genç kızın hayatı kabus oldu! Ciddi görme kaybı yaşadı

Günlük Lens kullanan Munise Çubukçu, sabah kalktığında gözünün kıpkırmızı olduğunu gördü. Doktoru genç kıza gözünde mantar olduğunu söyledi. Çubukçu'nun sol gözü ameliyata rağmen gördüğü ciddi zarardan kurtulamadı.
Türk Oftalmoloji Derneği Kontak Lens Birimi Başkanı Dr. Zerrin Altınkök, konuyla ilgili şöyle konuştu: "Lensler uygulama kurallarına uyulduğunda yıllarca problemsiz kullanılabilir. Ancak özen gösterilmezse gözün kornea tabakasında yaralara, kalıcı izlere bağlı görme kaybına hatta Göz kaybına yol açabilir.
Günümüzde kontak lenslerin kullanım süresi günlük, 15 günlük ve 1 aylık olabilir. Belirtilmiş süreler sonunda lens atılır ve yeni bir lens takılır. Aylık lens bazen 1 ay gözde kalabilen lens olarak algılanmaktadır. Bütün lensler uyumadan önce mutlaka çıkarılmalıdır.