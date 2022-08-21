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    • Yaşam
    • 21.08.2022 17:03
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    • 21.08.2022 17:03
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    Gaziantep'te 21 düzensiz göçmen yakalandı

    Gaziantep'te 21 düzensiz göçmen yakalandı, 1 kişi tutuklandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

    Gaziantep’te 21 düzensiz göçmen yakalandı

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve takibine yönelik kent girişinde uygulama gerçekleştirdi.

    Bu kapsamda durdurulan bir araçta 21 düzensiz göçmen yakalandı.

    Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilirken, araç sürücüsü İ.C. göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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    Haberler Yaşam Gaziantep'te 21 düzensiz göçmen yakalandı
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