Kahraman kedi Billy uykuda fenalaşan sahibini kurtardı

İnsanlar ve hayvanlar arasındaki bağ, İngiltere'de film gibi bir olaya yol açtı. Nottingham'da yaşayan Sam Felstead, gece uykuya daldı. Kedisi Billy de ayak ucundaydı. Billy sahibinin uykusunda rahatsızlandığını hissedip üzerine atladı. Patileriyle vurup uyandırdı. Kan ter içindeki kadın önce durumu anlamadı. Ancak sol göğsünün sıkıştığını hissedince ambulans çağırdı. Billy de bilincinin kapanmaması için onu tırmaladı. Hastaneye kaldırılan Felstead'ın kalp krizi geçirdiği saptandı. Son anda kurtarılan Felstead, "Billy üzerime hiç çıkmaz. Ama bir şeylerin ters gittiğini anlamıştı ve beni bir türlü bırakmadı. Hayatımı ona borçluyum" ifadesini kullandı.