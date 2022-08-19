Kahraman kedi Billy uykuda fenalaşan sahibini kurtardı

İnsanlar ve hayvanlar arasındaki bağ, İngiltere'de film gibi bir olaya yol açtı. Nottingham'da yaşayan Sam Felstead, gece uykuya daldı. Kedisi Billy de ayak ucundaydı. Billy sahibinin uykusunda rahatsızlandığını hissedip üzerine atladı. Patileriyle vurup uyandırdı. Kan ter içindeki kadın önce durumu anlamadı. Ancak sol göğsünün sıkıştığını hissedince ambulans çağırdı. Billy de bilincinin kapanmaması için onu tırmaladı. Hastaneye kaldırılan Felstead'ın kalp krizi geçirdiği saptandı. Son anda kurtarılan Felstead, "Billy üzerime hiç çıkmaz. Ama bir şeylerin ters gittiğini anlamıştı ve beni bir türlü bırakmadı. Hayatımı ona borçluyum" ifadesini kullandı.
KOKUSUNU BİLE ANLAR
Kedi davranış bilimcisi Lucy Hoile, Billy ile Sam Felstead arasındaki bağı şöyle analiz etti: Billy sahibindeki fizyolojik değişiklikleri anladı. Yani onun uykusunda her zamankinden daha fazla terlemesini, farklı hareketler yapmasını hatta kokusunun değişmesini fark edip üzerine çıktı. Ayrıca kedilerin davranışları, köpekler, tavşanlar gibi sosyal hayvanlarınkine benzemez. Kedilerin daha yalnız bir doğaları var.
KAN PIHTISIN ANLADI
Kahraman kedi Billy, akıllara Theo'yu getirdi. Geçtiğimiz yıllarda Theo adlı kedi, sahibi Charlotte Dixon'da kan pıhtılaşması olduğunu anladı. Dixon'ı uyutmayarak hayatını kurtardı. Dixon yaşanan bu durum için "Eğer uyusaydım, bir daha asla uyanamazdım" ifadelerini kullandı.