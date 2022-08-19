Filiz Girgi'nin sosyal medya paylaşımlarına kızan L.G eşini av tüfeğiyle katletti





BU NASIL VICDAN

Karatay'da vatandaşlar, dün sabah park halindeki otomobilin bagaj kapağı üzerindeki bez torba içinde yeni doğmuş kız bebeği fark etti. Hemen polise haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hemen alınan bebek, hastaneye kaldırıldı. Hipotermiye maruz kaldığı belirlenen kız bebeğin, 2 kilo 460 gram ağırlığında olduğu tespit edildi. Bebeği muayene eden Dr. Ramazan Keçeci, "Şu an için bebeğimiz iyi, vücut ısısı normale geldi ve beslenebiliyor ama şu an için ekstra çok fazla bir tedaviye ihtiyacı yok gözüküyor bebeğimizin" dedi. Polis, bebeği sokağa bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.



ALTIN TAVSİYE

Ünlü yatırımcı Jim Rogers, kripto paraların güvenilir olmadığını anlattı: Eşim Coin'e yatırım yaptı, kaybetti. Aslında altın ve gümüş dünyanın risksiz kazanç araçlarıdır. Kesinlikle büyük riske girmeye gerek yok...



ÖZEL HARE'CAT'

İngiltere'de kedi Billy, sahibinin uykuda fenalaştığını anladı. Üzerine atlayıp tırmıkladı. Kalp kirizi geçiren kadını kurtardı.

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