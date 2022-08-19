Filiz Girgi'nin sosyal medya paylaşımlarına kızan L.G eşini av tüfeğiyle katletti

Aydın Didim'de evli ve 2 çocuk babası L.G. (30), 2 gün önce eşi Filiz Girgin (22) ile sosyal medya paylaşımı yüzünden tartıştı. Olay yerini kavgaya bıraktı. Karısının sosyal medya paylaşımlarından rahatsız olarak kızan L.G. av tüfeği ile karısı Filiz Girgin'i genital bölgesinden vurup ağır yaralayarak kaçtı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri, L.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Hastanede tedavi altına alınan Girgin, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Cani, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ALTIN VURUŞ!
İstanbul Bayrampaşa'da S.Knın eşi F.K, 1.5 ay önce Kurban Bayramı için memleketine giderken evinin anahtarını 22 yıldır kiracısı olan S.K.'ye emanet bıraktı. Kiracı ise evin anahtarını çoğalttı. Erkek arkadaşı E.E ile birlikte eve girdi. İkili, çelik kasayı buldu ancak evde açamadı. Alt kata kendi dairelerine indirdi. Eve çağırdıkları çilingirle kasayı açtı. Hırsızlar içerisindeki 500 bin lirayı aldıktan sonra kasayı tekrar yerine koydu. Ev sahipleri gördüklerinden anlamasın diye de kasanın kapısında çizikler oluşturarak olaya hırsızlık süsü vermeye çalıştı. Memleketten dönen ev sahibi ise kasayı geçen pazar günü açınca şok geçirdi. Bayrampaşa Asayiş Büro ekipleri, kiracı S.K. ve suç ortağı E.E'yı gözaltına aldı. K, serbest bırakıldı. E.E ise tutuklandı. Yunus Emre KAVAK
SON MASAJ!
İstanbul Ataşehir'de Emre U. isimli genç polis, babası Hilmi U'nun işlettiği masaj salonuna geldi. "Bu işi bırak" dedi. Baba ile oğul arasında kavga çıktı. Emre U. yanında getirdiği silahla babasına 5 el ateş açtı. Kanlar içerisinde yere yığılan talihsiz adam, hastaneye kaldırıldı. Cani evlat ise aracını bırakarak olay yerinden uzaklaştı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak üzere çalışma başlattı. Baba Hilmi U. ifadesinde "Bu olaydan dolayı oğlumdan şikayetçi değilim" dedi.