Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Filiz Girgi'nin sosyal medya paylaşımlarına kızan L.G eşini av tüfeğiyle katletti

    L.G, eşi Filiz Girgin’in sosyal medya paylaşımlarına kızdı. Av tüfeğiyle onu hayattan kopardı. İşte sizler için derlediğimiz 19 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Sosyal medya cinayeti

    Aydın Didim'de evli ve 2 çocuk babası L.G. (30), 2 gün önce eşi Filiz Girgin (22) ile sosyal medya paylaşımı yüzünden tartıştı. Olay yerini kavgaya bıraktı. Karısının sosyal medya paylaşımlarından rahatsız olarak kızan L.G. av tüfeği ile karısı Filiz Girgin'i genital bölgesinden vurup ağır yaralayarak kaçtı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri, L.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Hastanede tedavi altına alınan Girgin, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Cani, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



    ALTIN VURUŞ!
    İstanbul Bayrampaşa'da S.Knın eşi F.K, 1.5 ay önce Kurban Bayramı için memleketine giderken evinin anahtarını 22 yıldır kiracısı olan S.K.'ye emanet bıraktı. Kiracı ise evin anahtarını çoğalttı. Erkek arkadaşı E.E ile birlikte eve girdi. İkili, çelik kasayı buldu ancak evde açamadı. Alt kata kendi dairelerine indirdi. Eve çağırdıkları çilingirle kasayı açtı. Hırsızlar içerisindeki 500 bin lirayı aldıktan sonra kasayı tekrar yerine koydu. Ev sahipleri gördüklerinden anlamasın diye de kasanın kapısında çizikler oluşturarak olaya hırsızlık süsü vermeye çalıştı. Memleketten dönen ev sahibi ise kasayı geçen pazar günü açınca şok geçirdi. Bayrampaşa Asayiş Büro ekipleri, kiracı S.K. ve suç ortağı E.E'yı gözaltına aldı. K, serbest bırakıldı. E.E ise tutuklandı. Yunus Emre KAVAK



    SON MASAJ!
    İstanbul Ataşehir'de Emre U. isimli genç polis, babası Hilmi U'nun işlettiği masaj salonuna geldi. "Bu işi bırak" dedi. Baba ile oğul arasında kavga çıktı. Emre U. yanında getirdiği silahla babasına 5 el ateş açtı. Kanlar içerisinde yere yığılan talihsiz adam, hastaneye kaldırıldı. Cani evlat ise aracını bırakarak olay yerinden uzaklaştı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak üzere çalışma başlattı. Baba Hilmi U. ifadesinde "Bu olaydan dolayı oğlumdan şikayetçi değilim" dedi.



        'İNAN'ILMAZ OLAY
        Sinop Boyabat'ta vatandaşlar, önceki gün yol kenarında yanmış halde bir otomobil fark etti. Jandarmaya haber verdi. Bölgeye gelen ekipler aracın Gülten İnan'a (52) ait olduğunu tespit etti. Dün sabah ise İnan'ın cesedine ulaşıldı. Cesede aracın yandığı bölgenin 500 metre uzağında ulaşıldı. Ekipler, gizemli olayla ilgili çalışma başlatıldı.



        KOCAMAN ACI!
        Antalya Serik'te Batuhan Kocaman (23), önceki akşam kullandığı motosikletle virajda devrildi. Sürüklenen Kocaman, yol kenarındaki kanalete düştü. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler motosikleti yol kenarında, Kocaman'ı ise 100 metre mesafede kanalda buldu. Gencin ölümüyle ailesi büyük üzüntü yaşadı.



        KATLİAM!
        İzmir'de Recep Uslu, boşanma aşamasındaki eşi Berivan Uslu'nun kaldığı 1. kattaki eve balkondan tırmanarak girdi. Eşi ve kayınpederi Şemsettin Çelik'i av tüfeğiyle öldürdü. 2 baldızını ise ağır yaraladı. Cani, tutuklandı.



            KÖKTEN MUCİZE
            Tuncelili 26 yaşındaki Gözde Özgül, 3 ay önce evde bayıldı. Elazığ'daki hastaneye kaldırıldı. Kalbinin durduğu anlaşıldı. Beyni oksijensiz kalmıştı. Bitkisel hayata giren genç kıza kök hücre nakli yapılması kararlaştırıldı. İstanbul'daki bir üniversite hastanesinden kök hücre alındı. Gözde'ye nakil yapıldı. 5 nakil sonrası genç kız yeniden hayata sarıldı. Bebek kordon kanından alınan kök hücre Gözde'nin gözlerini açmasını sağladı. Özgül, 5'inci nakilden sonra konuşmaya, yemeye ve içmeye, bazı kendi ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Özgül, kök hücre nakli ile adeta tekrar hayata tutunurken, oksijensiz kalma sonucunda beynindeki patolojik tüm lezyonlar da ortadan kalktı. Uzm. Dr. Güneri Atalan, Özgül'ün birkaç ay içerisinde yürüyebileceğini vurguladı.



            MÖÖÖGANDA!
            Şehir magandaları bu kez trafik levhalarını hedef seçti. Türkiye genelinde yılda 30 bin trafik levhasının silahla tahrip edildiği belirtildi. Gölcük yolu güzergahında bulunan birçok trafik levhası da magandaların hedefindeydi. Tabancayla ve pompalı tüfeklerle yapılan atışlar sonrası uyarıcı trafik levhaları delik deşik edildi. Av tüfekleriyle yapılan saçma atışıyla ise birçok levha kullanılamaz hale geldi. Hatta magandalar "Dikkat büyükbaş hayvan çıkabilir" ve üzerinde bir inek resmi bulunan uyarıcı trafik levhasını da yakın atışla deldi. Bunu gören vatandaşlar tepki göterdi. KASIM ŞAHİN



            ÖMER ALP İÇİN VAKİT DARALDI
            Çankırı'da yaşayan Mehmet- Emine Kader çiftinin 2 çocuğundan biri olan Ömer Alp (3) Spinal Muskuler Atrofi'ye (SMA) yakalandı. 2 aylıkken SMA tanısı konan Ömer Alp'in iyileşmesi ise yurt dışındaki tedaviye bağlıydı. Küçük yavrunun, ölümcül kas hastalığının pençesinden kurtulması için gen tedavisi olması şarttı. Dubai'deki 1,8 milyon dolarlık tedavi için valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyanın yüzde 82'ye ulaştığını belirten anne Emine Kader, tüm Türkiye'ye çağrı yaptı: "En büyük hayalim evladımın makinelerden bağımsız nefes alması. Oğlum ellerimden kayıp gitmesin. Kampanyamıza destek bekliyorum." FATMA GÖKSU



                SUİKASTLI MESAJ
                Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e eleştirilerde bulunan Letonyalı işadamı Dan Rapoport, ABD'nin başkenti Washington'da infaz edildi. 52 yaşındaki Rapoport'un cesedinin Beyaz Saray yakınlarındaki bir parkta 1 milyon dolarlık nakit para ve intihar notuyla sabah koşusuna çıkan bir kadın tarafından bulunduğu belirtildi. Ancak Rapoport'un eşi Alena, intihar haberini yalanlayarak, geride bir intihar notu olmadığını söyledi.



                REZİDANS!
                Finlandiya'nın 36 yaşındaki Başbakanı Sanna Marin'in Helsinki'de ünlü bir residansta katıldığı bir partiye ait görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Marin bir grup arkadaşıyla alkol alırken, dans edip Finli rapçi Petri Nygard ve pop şarkıcısı Antti Tuisku'nun şarkılarını söylerken görülüyor. Avrupa ve ABD'de tt olan görüntülerle ilgili Marin sessizliğini korudu.



                'BABA'SKET
                Lebron James, LA Lakers ile sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Kazancını 532 milyon dolara çıkardı.En büyük hayalini ise şöyle açıkladı: 17 yaşındaki oğlum Bronny ile aynı takımda oynamak istiyorum.



                    YAPMA DİDİM
                    Aydın'da Denizköy Mahalle Muhtarı Bünyamin Karhan, iddiaya göre E.A. adlı kıza tecavüz etti. Çıplak görüntülerini çekti. Şikayet üzerine mahkemeye sevk edildi. Ancak sıkı dostları sayesinde salıverildi. Bu durum aileyi kahretti.



                    90 MİLYON LİRA DEVRETTİ
                    6 bilen çıkmayınca 90 milyon 393 bin lira devretti. 5 bilenler 40 bin 441'er lira, 4 bilenler 748'er lira, 3 bilenler 37'şer lira, 2 bilenler ise 4'er lira ikramiye alacak.



                    BU NASIL VICDAN
                    Karatay'da vatandaşlar, dün sabah park halindeki otomobilin bagaj kapağı üzerindeki bez torba içinde yeni doğmuş kız bebeği fark etti. Hemen polise haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hemen alınan bebek, hastaneye kaldırıldı. Hipotermiye maruz kaldığı belirlenen kız bebeğin, 2 kilo 460 gram ağırlığında olduğu tespit edildi. Bebeği muayene eden Dr. Ramazan Keçeci, "Şu an için bebeğimiz iyi, vücut ısısı normale geldi ve beslenebiliyor ama şu an için ekstra çok fazla bir tedaviye ihtiyacı yok gözüküyor bebeğimizin" dedi. Polis, bebeği sokağa bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

                    ALTIN TAVSİYE
                    Ünlü yatırımcı Jim Rogers, kripto paraların güvenilir olmadığını anlattı: Eşim Coin'e yatırım yaptı, kaybetti. Aslında altın ve gümüş dünyanın risksiz kazanç araçlarıdır. Kesinlikle büyük riske girmeye gerek yok...

                    ÖZEL HARE'CAT'
                    İngiltere'de kedi Billy, sahibinin uykuda fenalaştığını anladı. Üzerine atlayıp tırmıkladı. Kalp kirizi geçiren kadını kurtardı.

                    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    İstanbullular dikkat! Şemsiyesiz çıkmayın geliyor!
                    Haberler Yaşam Filiz Girgi'nin sosyal medya paylaşımlarına kızan L.G eşini av tüfeğiyle katletti
                        SON DAKİKA