Sadık Albayrak'ın ağaç sevgisi: "Orman yakan vatan hainidir"

Gazeteci-Yazarı Sadık Albayrak'ın ağaç ve doğa sevgisini köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, 'Parma Yaylası'nda bir gün' başlıklı bir yazı kaleme aldı. Albayrak'ın 1500 ağaç diktiğine ve hala dikmeye devam etitğini belirten Donat, "Ormanı yakana, ağaç kesene kızıyor... Hem de çok kızıyor. Ormanı yakmak... Ağaç kesmek... Albayrak'a göre... Vatan hainliği." ifadelerini kullandı.

İşte Donat'ın bugünkü yazısı;

PARMA YAYLASI'NDA BİR GÜN

TRABZON Antalya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Hatay... Sıcaktan kavruluyor.

Trabzon Parma Yaylası'nda ise... Akşamları soba yakılıyor... Yorganla yatılıyor.

Parma... Cumhurbaşkanlığı kararıyla, "Kesin korunacak hassas alan" statüsünde... Doğal sit...

Oksijen deposu... Cennet.

Parma'da... Sadık Albayrak anlattı... Paylaşalım.

Karadenizli, hacca gitmiş...

Sıcaklık 40-50 derece...

"Burada nasıl yaşıyorsunuz?" demiş.

Arap sormuş:

- Ya sizin memleketiniz?

Nasıl?

- Yemyeşil... Yayla... Şırıl şırıl akan sular... Ağaçlar...

Kuşlar... Yağmur... Rüzgâr... Koyunlar, kuzular...

Menekşeler, güller, papatyalar.

Arap... "Olamaz... Kafayı yemişsin" diyerek tepki göstermiş:

- Sen cenneti tarif ediyorsun.