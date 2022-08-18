Sadık Albayrak'ın ağaç sevgisi: "Orman yakan vatan hainidir"

Gazeteci-Yazarı Sadık Albayrak'ın ağaç ve doğa sevgisini köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, 'Parma Yaylası'nda bir gün' başlıklı bir yazı kaleme aldı. Albayrak'ın 1500 ağaç diktiğine ve hala dikmeye devam etitğini belirten Donat, "Ormanı yakana, ağaç kesene kızıyor... Hem de çok kızıyor. Ormanı yakmak... Ağaç kesmek... Albayrak'a göre... Vatan hainliği." ifadelerini kullandı.
İşte Donat'ın bugünkü yazısı;
PARMA YAYLASI'NDA BİR GÜN
TRABZON Antalya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Hatay... Sıcaktan kavruluyor.
Trabzon Parma Yaylası'nda ise... Akşamları soba yakılıyor... Yorganla yatılıyor.
Parma... Cumhurbaşkanlığı kararıyla, "Kesin korunacak hassas alan" statüsünde... Doğal sit...
Oksijen deposu... Cennet.
Parma'da... Sadık Albayrak anlattı... Paylaşalım.
Karadenizli, hacca gitmiş...
Sıcaklık 40-50 derece...
"Burada nasıl yaşıyorsunuz?" demiş.
Arap sormuş:
- Ya sizin memleketiniz?
Nasıl?
- Yemyeşil... Yayla... Şırıl şırıl akan sular... Ağaçlar...
Kuşlar... Yağmur... Rüzgâr... Koyunlar, kuzular...
Menekşeler, güller, papatyalar.
Arap... "Olamaz... Kafayı yemişsin" diyerek tepki göstermiş:
- Sen cenneti tarif ediyorsun.
Ağaç sevgisi
Sadık Albayrak, 1500 ağaç dikmiş... Hâlâ dikiyor.
Ormanı yakana, ağaç kesene kızıyor... Hem de çok kızıyor.
Ormanı yakmak... Ağaç kesmek... Albayrak'a göre...
Vatan hainliği.
"Bunlar şerefsiz...
Nâzım Hikmet'in yarısı kadar bile vatansever değiller" diyor.
Yayla evinin bahçe duvarında...
Bir pano... Şiir...
Nâzım Hikmet... "Bir ağaç...
Bir orman... Dörtnala gelip Uzak Asya'dan..."
Sigara
Sadık Albayrak'ın büyük aşkı...
Vazgeçilmezi... Sağlık sorunları var... Doktorlar, "Bırak" diyorlar...
Ama kim dinler?
"İki lider" sigarayı bırakmasını söylemiş.
1991...
Seçim...
Refah Partisi, Milliyetçi Çalışma Partisi ve Islahatçı Demokrat Partisi ittifak yapıyor.
Sadık Albayrak...
İstanbul'dan aday... Refah'tan.
Alparslan Türkeş'in de katıldığı bir akşam yemeği...
Yemekten sonra Sadık Bey sigarayı yakar.
Birisi omzuna dokunur:
- Söndür... Başbuğ, rahatsız olur.
Sadık Albayrak... MÇP Genel Başkanı Türkeş'e döner:
- Albayım...
Sigara yaktım...
Affınıza sığınırım...
Söndüreyim mi?
- Yok, içmene bak... Ama sigarayı bıraksan iyi olur.
- Albayım... Siz hiç sigara içmediniz mi?
- Hayır Sadık Bey.
- Belli... Onun için böyle genç kalmışsınız.
Albayrak'ın albümünde, bu sahnenin fotoğrafı var... Başbuğ ile Sadık Bey.