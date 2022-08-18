İzmir'de koca dehşeti: Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederini öldürdü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini tabancayla öldürdü, 2 baldızını yaraladı.
BALKONDA EVE GİRDİ
Sabah saatlerinde, Recep U. bir süredir ayrı yaşadıkları 3 çocuğunun annesi Berivan U'nun Gülyaka Mahallesi'ndeki ailesinin evine geldi.
Balkondan eve giren Recep U, eşi, kayınpederi Şemsettin Ç. ve 2 baldızına tabancayla ateş etti. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
EŞİ İLE KAYINPEDERİ ÖLDÜ
Sağlık ekipleri, Berivan U. ve babası Şemsettin Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan baldızlar Gülistan ve Şirvan Ç. ise 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.