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    • Yaşam
    • 18.08.2022 10:46
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    • 18.08.2022 10:46
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    İzmir'de koca dehşeti: Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederini öldürdü

    İzmir'in Karabağlar ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin yaşadığı eve balkondan giren Recep U., eşi ile kayınpederini öldürdü, 2 baldızını yaraladı. 3 çocuğunu alarak kaçan zanlı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

    Cani koca kurşun yağdırdı: Eşi ve kayınpederi öldü

    İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini tabancayla öldürdü, 2 baldızını yaraladı.

    BALKONDA EVE GİRDİ
    Sabah saatlerinde, Recep U. bir süredir ayrı yaşadıkları 3 çocuğunun annesi Berivan U'nun Gülyaka Mahallesi'ndeki ailesinin evine geldi.

    Balkondan eve giren Recep U, eşi, kayınpederi Şemsettin Ç. ve 2 baldızına tabancayla ateş etti. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    EŞİ İLE KAYINPEDERİ ÖLDÜ
    Sağlık ekipleri, Berivan U. ve babası Şemsettin Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan baldızlar Gülistan ve Şirvan Ç. ise 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        GÖZALTINA ALINDI
        Öte yandan 3 çocuğunu alarak kaçan zanlı ise polis ekiplerince Buca ilçesinde gözaltına alındı.
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        Haberler Yaşam İzmir'de koca dehşeti: Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederini öldürdü
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