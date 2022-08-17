Kontrolden çıkan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 4 yaralı

İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları sıkıştıkları otomobil içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Edaş'ın hayatını kaybettiği belirlerken, diğer 4 yaralı yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Edaş'ın cansız bedeni gerekli olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.