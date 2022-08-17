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    • Yaşam
    • 17.08.2022 17:20
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    • 17.08.2022 17:20
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    Kontrolden çıkan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 4 yaralı

    Muğla'nın Milas ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncuu kontrolden çıkan otomobil takla attı. Araçta bulunan 37 yaşındaki Mehmet Baki Edaş hayatını kaybederken, 4 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

    Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

    Muğla'nın Milas ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

    SIKIŞARAK YARALANDILAR
    Milas'tan Ören'e doğru seyreden H.Ç. yönetimindeki 32 ACB 318 plakalı otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesinden dolayı kontrolden çıkarak takla attı.

    Meydana gelen kazada; sürücü H.Ç., otomobil içerisinde yolcu konumunda bulunan 37 yaşındaki Mehmet Baki Edaş, M.Ç. F.A. ve T.K. sıkışarak yaralandı.

    İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI
    Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları sıkıştıkları otomobil içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

    CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI
    Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Edaş'ın hayatını kaybettiği belirlerken, diğer 4 yaralı yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Edaş'ın cansız bedeni gerekli olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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