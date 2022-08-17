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    • Yaşam
    • 17.08.2022 13:46
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    • 17.08.2022 13:48
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    Fethiye'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

    Fethiye’de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde trafik kazası meydana geldi.

    KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIALR
    Kaza, Çiftlik Mahallesi Cahit Beğenç Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rus uyruklu D.K.'nın kullandığı 206 PM 716 plakalı otomobil ile K.A. yönetimindeki 07 AKJ 676 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

    1 ÖLÜ 3 YARALI
    Çarpışmanın etkisi ile sürücüler D.K., K.A. ve yolcu konumunda bulunan A.K ve Nadezhda Shıshkına sıkışarak yaralandı.

    Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları sıkıştıkları otomobillerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

    Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



    Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Rus uyruklu Nadezhda Shıshkına (59) doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede tedavileri süren diğer yaralılardan A.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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