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    • Yaşam
    • 17.08.2022 09:25
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    • 17.08.2022 09:26
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    Bursa'da korkunç olay! Motosikletten düştüler üzerlerinden araç geçti

    Bursa'da bindikleri motosikletin üzerinden düşen 2 kişinin üzerinden aynı yönde seyir halinde olan bir araç geçti. Feci olayda motosikletten düşen kişiler ağır yaralandı.

    Korkunç olay! Üzerlerinden araç geçti

    Bursa'da motosikletten düştükten sonra aynı yönde giden arabanın üzerlerinden geçtiği 2 kişi ağır yaralandı.

    Bursa'da korkunç olay! Motosikletten düştüler üzerlerinden araç geçti,

    Kaza, saat 04.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda meydana geldi.

    Kent Meydanı mevkiinde alt geçitte sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 AVT 668 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Devrilen motosikletteki 2 kişi yola savruldu.

    Bu sırada aynı istikamette seyir eden 16 ANG 568 plakalı araç, yerdeki yaralıların üzerinden geçerek 2 kişiyi metrelerce sürükledi. Durumu fark ederek duran araç sürücüsü şoka girdi.

        Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan yaralıların kimlik bilgilerinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

        Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

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