Bursa'da motosikletten düştükten sonra aynı yönde giden arabanın üzerlerinden geçtiği 2 kişi ağır yaralandı.
Bursa'da korkunç olay! Motosikletten düştüler üzerlerinden araç geçti,
Kaza, saat 04.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda meydana geldi.
Kent Meydanı mevkiinde alt geçitte sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 AVT 668 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Devrilen motosikletteki 2 kişi yola savruldu.
Bu sırada aynı istikamette seyir eden 16 ANG 568 plakalı araç, yerdeki yaralıların üzerinden geçerek 2 kişiyi metrelerce sürükledi. Durumu fark ederek duran araç sürücüsü şoka girdi.