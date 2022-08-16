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    • Yaşam
    • 16.08.2022 09:04
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    • 16.08.2022 09:05
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    Van'da feci kaza! Otomobil takla attı

    Son dakika haberleri... Van'ın Saray ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

    Van’da feci kaza! Otomobil takla attı

    Van'ın Saray ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı.

    Alınan bilgilere göre kaza, Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı yakınlarında meydana geldi. Reşit Kaya yönetimindeki 65 FA 491 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak takla attı.

    1 ÖLÜ 4 YARALI
    Meydana gelen kazada araç şoförü Reşit Kaya hayatını kaybederken, yanında bulunan 4 kişi ise yaralandı.

    Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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