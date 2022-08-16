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    • Yaşam
    • 16.08.2022 09:58
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    • 16.08.2022 10:10
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    TEM'i karıştıran yaya: Araçlar birbirine girdi

    Son dakika haberleri... Sultanbeyli'de TEM Otoyolu'nun ortasında bekleyerek hayatını tehlikeye atan bir yaya kazaya neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

    TEM’i karıştıran yaya

    Sultanbeyli'de TEM Otoyolu'nun ortasında bekleyerek hayatını tehlikeye atan yaya kazaya neden oldu.

    TEM'i karıştıran yaya: Araçlar birbirine girdi

    YAYA OTOYOLA YÜRÜDÜ
    Olay, geçen pazar günü saat 16.00 sıralarında Sultanbeyli TEM Otoyolu Bosna Bulvarı mevkiinde meydana geldi. Elinde poşet olan yaya, emniyet şeridinde bir süre bekledikten sonra otoyola doğru yürümeye başladı.

    Seyir halindeki araçlara aldırmadan otoyolun ortasında beklemeye başlayan yaya, kazaya neden oldu.

    Sürücüsünün yayaya çarpmamak için hamle yaptığı araca arkasındaki araç çarptı.

    Kazanın ardından araçlara bakan yaya, yolun ortasında beklemeye devam etti. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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