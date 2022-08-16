Asel Hafsa İnan’ın kalbi, Asel Lina Adıyaman’ı hayata bağladı





GİZLİ AJANDA

FBI, eski başkan Trump'ın Florida'daki malikhanesinde çok sayıda gizli belge ele geçirdi. Ajanların evi 4.5 ay aralıksız izledikleri öğrenildi.



SEVGİ BİTTİ!

Kocaeli'de S.A 3 yıl boyunca erkek arkadaşı C.Ç.'den şiddet gördü. Bu nedenle sol gözünde görme kaybı oluşan talihsiz kadın, C.Ç.'den tedavi masraflarını karşılamasını istedi. Bu talep sonrası S.A'nın işlettiği tuhafiye dükkanına giden C.Ç., yine şiddet uyguladı ve iş yerine de büyük maddi hasar verdi. S.A da dükkanın önüne çıkarak, C.Ç.'nin otomobilin ön camını keser ile kırdı. Sokakta da arbede yaşandı. Olay yerine gelen polis ekiplerince karakola götürülen ikili, birbirlerinden şikayetçi oldu.



DAYANACAK GÜCÜM KALMADI

Sevgi Avşar, "Çok ağır şiddetlere maruz kaldım. Beni işimden etti, bir kafede çalışıyordum. Bana yasaklar koydu. Çalıştığım kafede müşteriye güldüğüm için 'Neden gülüyorsun?' diyerek kolumda sigara söndürdü. N'olur kurtarın beni. Dayanacak gücüm kalmadı" dedi.



ÜMİTSİZ VAKA!

Adana'da geçen 24 Temmuz'da, Ü.E (46) C.G (28), husumetli oldukları S.S (23), M.S (23), S.Ç (25) ve R.D(32) ile çatıştı. S.Ç ve R.D öldüğü çatışmada, 4 kişi de yaralandı. Tutuklanan Ü.E'nin, 2004'te boşanmak isteyen 12 yıllık eşi S.E'yi öldürdüğü ortaya çıktı.



850 BİN GENÇ SEVİNDİ

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. 850 bin genç, üniversiteye kapağı attı. 13 bin boş kontenjan kaldı.



CAN ALAN HAREKAT

Mersin'de polis Şerif Aktaş, merdivenden yuvarlandı. Betona çarptı. Kurtarılamadı.

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