Asel Hafsa İnan’ın kalbi, Asel Lina Adıyaman’ı hayata bağladı

Konya'da 2 yaşındaki Asel Hafsa İnan, yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Ailesi, organlarının bağışlanmasını istedi. Küçük yavrunun kalbi, böbrekleri ve karaciğeri, 4 çocuğa hayat verdi. Böbrekleri Ali Gair (5) ile Ecrin Zeynep Karadaş'a, karaciğeri Nisanur Yağız'a, kalbi ise kendiyle aynı adı taşıyan İzmir'deki Asel Lina Adıyaman'a nakledildi. 15 Temmuz'daki operasyonun ardından Asel Lina'nın sağlık durumu hızla iyiye gitti. Baba Mürsel Adıyaman, kızlarının kalbini bağışlayan aileyle görüştüklerini söyledi. "Allah onlardan razı olsun. Hakları ödenmez. 'Asel bizim manevi kızımız' diyorlar. Kızımız için çok dua ediyorlar" dedi.
AYGIRI HAREKET
Norveç'te deniz aygırı Freya, Oslo kıyılarına yanaştı! Sahildeki yüzlerce tekneyi batırdı! İnsanların ilgisinden de sıkıldı! 600 kilogramlık hayvan, stres nedeniyle uyku problemi yaşamaya başladı! Yetkililer, bölge sakinlerine 'Freya'dan uzak durun' çağrısı yaptı. Ancak uyarıların göz ardı edilmesi üzerine düğmeye baıldı. İnsanlar için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle Freya'nın dün öldürüldüğü açıklandı. Bu karar, hayvanseverlerin tepkisine yol açtı.
KUTLAMA SAMANI
Kırklareli'nde Zeynep-İbrahim Adakan'ın kızları İdil Ayşe, geçtiğimiz yıl SMA Tip-1 hastalığıyla dünyaya geldi. 1 milyon 948 bin dolarlık tedavi için başlatılan kampanyaya tüm Türkiye'den destek geldi. Gerekli paranın toparlanması üzerine İdil Ayşe'nin perşembe günü ABD'ye gitmesi kesinleşti. Anne Akadan, herkese teşekkür etti. "İçimiz buruk. 110 bebek daha tedavi desteği bekliyor" dedi.