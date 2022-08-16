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    Asel Hafsa İnan’ın kalbi, Asel Lina Adıyaman’ı hayata bağladı

    Asel Hafsa İnan’ın kalbi, Asel Lina Adıyaman’ı hayata bağladı. Baba Mürsel Adıyaman’ın sözleri herkesi duygulandırdı: Onlar kızıma hayat verdi. Haklarını asla ödeyemem. İşte sizler için derlediğimiz 16 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Asel kahraman

    Konya'da 2 yaşındaki Asel Hafsa İnan, yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Ailesi, organlarının bağışlanmasını istedi. Küçük yavrunun kalbi, böbrekleri ve karaciğeri, 4 çocuğa hayat verdi. Böbrekleri Ali Gair (5) ile Ecrin Zeynep Karadaş'a, karaciğeri Nisanur Yağız'a, kalbi ise kendiyle aynı adı taşıyan İzmir'deki Asel Lina Adıyaman'a nakledildi. 15 Temmuz'daki operasyonun ardından Asel Lina'nın sağlık durumu hızla iyiye gitti. Baba Mürsel Adıyaman, kızlarının kalbini bağışlayan aileyle görüştüklerini söyledi. "Allah onlardan razı olsun. Hakları ödenmez. 'Asel bizim manevi kızımız' diyorlar. Kızımız için çok dua ediyorlar" dedi.



    AYGIRI HAREKET
    Norveç'te deniz aygırı Freya, Oslo kıyılarına yanaştı! Sahildeki yüzlerce tekneyi batırdı! İnsanların ilgisinden de sıkıldı! 600 kilogramlık hayvan, stres nedeniyle uyku problemi yaşamaya başladı! Yetkililer, bölge sakinlerine 'Freya'dan uzak durun' çağrısı yaptı. Ancak uyarıların göz ardı edilmesi üzerine düğmeye baıldı. İnsanlar için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle Freya'nın dün öldürüldüğü açıklandı. Bu karar, hayvanseverlerin tepkisine yol açtı.



    KUTLAMA SAMANI
    Kırklareli'nde Zeynep-İbrahim Adakan'ın kızları İdil Ayşe, geçtiğimiz yıl SMA Tip-1 hastalığıyla dünyaya geldi. 1 milyon 948 bin dolarlık tedavi için başlatılan kampanyaya tüm Türkiye'den destek geldi. Gerekli paranın toparlanması üzerine İdil Ayşe'nin perşembe günü ABD'ye gitmesi kesinleşti. Anne Akadan, herkese teşekkür etti. "İçimiz buruk. 110 bebek daha tedavi desteği bekliyor" dedi.



        İNSANLIĞA ARACI
        Erzincan'da görev yapan Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba, maaşlarını biriktirip araba aldı. Düzce'deki baba evine emanet edip yola çıktı. İzine çıktığında aracıyla görev yerine dönmeyi planladı. Ancak Kaplanbaba, 24 Ekim 2018'de operasyona giderken içinde bulunduğu kamyonetle kaza yaptı. Şehit olup vatan toprağına bırakıldı. Baba Yahya ve anne Ayfer Kaplanbaba, geçtiğimiz aylarda otomobili satıp, Kamerun'da oğulları adına şehit su kuyusu açtırdı. Anne Ayfer Kaplanbaba, "Afrika'da, oğlumun adına büyük bir su kuyusu açıldı. İnşallah hayrı ebediyen orada su gibi akacak" ifadesini kullandı. ABBAS ÇAKAR



        KİRALIK KATİL!
        Ankara'da Umut Yılmaz (26), geçtiğimiz ay bir araç kiralama firmasından 2017 model bir otomobil kiraladıktan 2 saat sonra, motor arızasıyla karşılaşınca aracı kiraladığı firmaya iade edip aynı yerden başka bir araç kiraladı. Yılmaz, araçtaki 28 bin 500 liralık hasar ile kullanılmamasından dolayı oluşan 5 bin 500 liralık ücretin firma tarafından kendisinden istediğini ileri sürdü. Öte yandan, iddiaya göre Araç kiralama firması sahibi Fatih Y. ve beraberindekiler tarafından Yılmaz'a zorla senet imzalattırıldı. Yılmaz, aynı kişiler tarafından tuzağa düşürüldüğünü ve vücudunun farklı yerlerinden defalarca bıçaklandığını ileri sürdü.



        DUŞ GÜÇLER!
        Bursa İnegöl'de bir fabrika inşaatında çalışan 11 işçi, duş sırası nedeniyle tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma, dışardan gelenlerle taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan Yusuf B. (21), Yunus B. (13) ve İbrahim B. (29), İbrahim S. (25), Vural S. (28) ve Volkan C. (22) hastanesine sevk edildi. Yusuf B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kavgaya karıştıkları tespit edilen İsmail B. (22), Hüseyin S.(23), Latif C. (20), Ümit S. (24) ve Ünal S. (22) gözaltına alındı.



            117 MİLYON DEVRETTİ
            6+joker bilen çıkmayınca 117 milyon 726 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi, 511 bin lira kazandı. 4 bilenler bin 967'şer lira, 3 bilenler 145'er lira, 2 bilenler ise 14'er lira alacak.



            220 BİN TL DEVRETTİ
            10 bilen çıkmayınca 220 bin lira devretti. 9 bilenler 4 bin 625'er lira, 8 bilenler 299'ar lira, 7 bilenler 52'şer lira, 6 bilenler 9'ar lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.



            FİLMİLİK HİKAYE
            Adana'da ösemili Elif Ayça Arık (8), 2020'de kök hücre ile hayata bağlandı. O tarihten itibaren, bağışçıyı aramaya başladı. Ama bir türlü ulaşamadı. Sonunda ilik veren gencin, motosiklet kazasında öldüğü ortaya çıktı. Arık'ın annesi, o donörün "Barış" adını kullandığını öğrenince Bursa'daki ailesini bulmayı başardı.



                100 BİN KRİZ
                Muhalefetin 6'lı masası, hala adayı açıklamadı. Kılıçdaroğlu ise sık sık kendisini ön plana çıkardı. Ama CHP liderine sıcak bakmayanlar boş durmadı! İddiaya göre yeni bir senaryo yazıldı: Birgrup, yüz bin imza ile Yavaş'ı, bir başka grup ise yine yüz bin imza ile İmamoğlu'nu aday gösterecek!



                GİZLİ AJANDA
                FBI, eski başkan Trump'ın Florida'daki malikhanesinde çok sayıda gizli belge ele geçirdi. Ajanların evi 4.5 ay aralıksız izledikleri öğrenildi.

                SEVGİ BİTTİ!
                Kocaeli'de S.A 3 yıl boyunca erkek arkadaşı C.Ç.'den şiddet gördü. Bu nedenle sol gözünde görme kaybı oluşan talihsiz kadın, C.Ç.'den tedavi masraflarını karşılamasını istedi. Bu talep sonrası S.A'nın işlettiği tuhafiye dükkanına giden C.Ç., yine şiddet uyguladı ve iş yerine de büyük maddi hasar verdi. S.A da dükkanın önüne çıkarak, C.Ç.'nin otomobilin ön camını keser ile kırdı. Sokakta da arbede yaşandı. Olay yerine gelen polis ekiplerince karakola götürülen ikili, birbirlerinden şikayetçi oldu.

                DAYANACAK GÜCÜM KALMADI
                Sevgi Avşar, "Çok ağır şiddetlere maruz kaldım. Beni işimden etti, bir kafede çalışıyordum. Bana yasaklar koydu. Çalıştığım kafede müşteriye güldüğüm için 'Neden gülüyorsun?' diyerek kolumda sigara söndürdü. N'olur kurtarın beni. Dayanacak gücüm kalmadı" dedi.

                ÜMİTSİZ VAKA!
                Adana'da geçen 24 Temmuz'da, Ü.E (46) C.G (28), husumetli oldukları S.S (23), M.S (23), S.Ç (25) ve R.D(32) ile çatıştı. S.Ç ve R.D öldüğü çatışmada, 4 kişi de yaralandı. Tutuklanan Ü.E'nin, 2004'te boşanmak isteyen 12 yıllık eşi S.E'yi öldürdüğü ortaya çıktı.

                850 BİN GENÇ SEVİNDİ
                YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. 850 bin genç, üniversiteye kapağı attı. 13 bin boş kontenjan kaldı.

                CAN ALAN HAREKAT
                Mersin'de polis Şerif Aktaş, merdivenden yuvarlandı. Betona çarptı. Kurtarılamadı.

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