Mersin'de "sahte servis" cinayeti! 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Ağır yaralanan Yiğitalp, kazayı gören çevredekiler tarafından Tarsus Devlet Hastanesine götürüldü. Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından sürücü Ö.K. polis ekiplerince gözaltına alınırken, sahte servis aracı ise trafikten men edildi.