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    • Yaşam
    • 15.08.2022 15:16
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    • 15.08.2022 15:16
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    İstanbul Boğazı'na çamur aktı! Suyun rengi değişti

    İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle Göksu ve Küçüksu Deresi'nden gelen çamurlu su Boğaz'a aktı. Suyun rengi kahverengiye dönerken, o anlar havadan görüntülendi.

    İstanbul Boğazı’na çamur aktı! Suyun rengi değişti

    İstanbul'da etkili olan yağış sonrası Göksu ve Küçüksu Deresi'nden gelen çamurlu su, İstanbul Boğazı'na aktı.

    Deniz suyunun rengi kahverengiye dönüştü. Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.



    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Anadolu yakasında sabah saatlerinde başlayan sağanak sonrası Göksu ve Küçüksu derelerinden gelen çamur İstanbul Boğazı'na aktı.

    Çamurlu suyun akması boğazın renginin değişmesine neden oldu. Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.

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    Haberler Yaşam İstanbul Boğazı'na çamur aktı! Suyun rengi değişti
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