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    • Yaşam
    • 15.08.2022 16:59
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    • 15.08.2022 17:03
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    İSKİ açık bıraktı vatandaşın başına gelmeyen kalmadı! Su baskını ve yol çökmesine neden oldu

    İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, İSKİ'nin kapatmadığı rögarın taşması nedeniyle bir ev sular altında kaldı 2 araç ise yolda açılan çukura düştü.

    İSKİ açık bıraktı vatandaşın başına gelmeyen kalmadı

    Avcılar'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle çok sayıda ev ve işyeri su altında kalırken İSKİ'nin kapatmadığı rögarın taşması sonucu bir ev su içinde kalırken, yolda açılan çukura iki otomobil düştü.

    Gümüşpala Mahallesi Alsancak Sokak'ta bir süre önce çalışma yapan İSKİ görevlileri ayrılmalarına rağmen buradaki yolda düzenleme yapmadı.

    Rögar bugünkü sağanak yağış ardından taştı, taşan su çevresindeki sıkıştırılmayan zeminde de çökmelere neden oldu. Rögardan taşan su hemen yakındaki bir evin bodrum katına doldu.

    Evin içerisinde yaklaşık 30 santimetre su doldu. Evde bulunanlar su içerisinde kalan eşyalarını kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Aynı bölgedeki bir marangoz atölyesi de su baskınına uğradı.

        Rögardan taşan su yoldaki sıkıştırılmayan malzemeyi götürürken buradan geçen iki otomobilin lastikleri yolda çökme sonucu oluşan çukura düştü. İki otomobil çevredekilerin çabası ile güçlükle çıkarıldı.

        Bölgede oturanlar ve ev ve işyerleri su içerisinde kalan İSKİ görevlilerinin çalışmayı tamamlamadan gitmeleri sonucu sağanak yağışın baskınlara ve zarara yol açtığını savundu.

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