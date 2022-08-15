İSKİ açık bıraktı vatandaşın başına gelmeyen kalmadı! Su baskını ve yol çökmesine neden oldu

Avcılar'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle çok sayıda ev ve işyeri su altında kalırken İSKİ'nin kapatmadığı rögarın taşması sonucu bir ev su içinde kalırken, yolda açılan çukura iki otomobil düştü.



Gümüşpala Mahallesi Alsancak Sokak'ta bir süre önce çalışma yapan İSKİ görevlileri ayrılmalarına rağmen buradaki yolda düzenleme yapmadı.