Ankara'da sokak ortasında taciz! Sonrasında yaptığı şoke etti





Mağdur kadının avukatı Esin Saldır, tacizci M.T.A.'nın çocukluğundan beri psikolojik rahatsızlığı olduğunu ve pipolar tanısı konulduğunu belirtti. Avukat Saldır, "M.T.A. hakkında önce bir başka kıza yanaktan makas almak suretiyle başlattığı cinsel saldırı daha sonra müvekkilime yönelik hem cinsel saldırı hem de kasten yaralama suçu işlemek silsilesiyle devam etmiştir.