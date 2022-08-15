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    • Yaşam
    • 15.08.2022 11:30
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    • 15.08.2022 11:30
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    16 yıllık eşini öldüren cani: Aldattığını düşündüm

    İzmir'in Dikili ilçesinde otobüs terminalinde, Haydar Çakıcı 16 yıllık eşi Hanife Çakıcı'yı 4 bıçak darbesiyle öldürdü. Çakıcı, karakolda verdiği ifadesinde, "Otogarda gördüm, beni aldattığını düşündüm, öldürdüm" dedi. Öldürülen Hanife Çakıcı, eşi hakkında defalarca uzaklaştırma kararı aldırdığı, ortaya çıkmıştı.

    16 yıllık eşini öldüren caniden akılalmaz ifade

    İzmir'in Dikili ilçesinde, 16 yıllık eşi Hanife Çakıcı'yı otobüs terminalinde 4 bıçak darbesiyle öldüren Haydar Çakıcı, ifadesinde, "Otogarda gördüm, beni aldattığını düşündüm, öldürdüm" dedi.

    EŞİNİN PEŞİNE DÜŞTÜ
    12 Ağustos günü saat 17.00 sıralarında, Atatürk Caddesi'ndeki Dikili Otobüs Terminali'nde; 2 çocuk annesi Hanife Çakıcı, eşinden sürekli şiddet gördüğü için evi terk edip, otogara gitti. Bunu fark eden Haydar Çakıcı da eşinin peşine düştü.

    4 YERİNDEN BIÇAKLADI
    Çakıcı, otogarda bulduğu eşini 2'si göğsünden, 2'si de sırtından olmak üzere 4 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Hanife Çakıcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

    İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Çakıcı'nın cenazesi, Deliktaş Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

    BENİ ALDATTIĞINI DÜŞÜNDÜM
    Polis ekipleri de Haydar Çakıcı'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çakıcı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Çakıcı'nın, polisteki ifadesinde, "Olay günü Hanife'yi otogarda gördüm. Aramızda geçimsizlik vardı. Beni aldattığını düşündüm, öldürdüm" dediği de ortaya çıktı.

        UZAKLAŞTIRMA ALDIRMIŞ
        Öte yandan Hanife Çakıcı'nın, 16 yıl önce kaçarak evlendiği Haydar Çakıcı'dan sık sık şiddet gördüğü öğrenildi.

        Hanife Çakıcı'nın eşi hakkında defalarca uzaklaştırma kararı aldırdığı, son uzaklaştırma süresinin ise cinayetten 15 gün önce sona erdiği belirtildi.

        Hanife Çakıcı'nın boşanmak istediği ancak eşinin bunu kabul etmediği öğrenildi.

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