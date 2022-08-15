16 yıllık eşini öldüren cani: Aldattığını düşündüm

İzmir'in Dikili ilçesinde, 16 yıllık eşi Hanife Çakıcı'yı otobüs terminalinde 4 bıçak darbesiyle öldüren Haydar Çakıcı, ifadesinde, "Otogarda gördüm, beni aldattığını düşündüm, öldürdüm" dedi.
EŞİNİN PEŞİNE DÜŞTÜ
12 Ağustos günü saat 17.00 sıralarında, Atatürk Caddesi'ndeki Dikili Otobüs Terminali'nde; 2 çocuk annesi Hanife Çakıcı, eşinden sürekli şiddet gördüğü için evi terk edip, otogara gitti. Bunu fark eden Haydar Çakıcı da eşinin peşine düştü.
4 YERİNDEN BIÇAKLADI
Çakıcı, otogarda bulduğu eşini 2'si göğsünden, 2'si de sırtından olmak üzere 4 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Hanife Çakıcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Çakıcı'nın cenazesi, Deliktaş Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.
BENİ ALDATTIĞINI DÜŞÜNDÜM
Polis ekipleri de Haydar Çakıcı'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çakıcı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Çakıcı'nın, polisteki ifadesinde, "Olay günü Hanife'yi otogarda gördüm. Aramızda geçimsizlik vardı. Beni aldattığını düşündüm, öldürdüm" dediği de ortaya çıktı.