İstanbul'da gündüz vakti film gibi olay: Biber gazı sıkıp kaçırmak istediler

Direnmesi üzerine araçla gelen iki şahıstan biri de aşağıya inerek genci yere düşürdü. Bir süre sürükledikleri genci karga tulumba kucaklayan iki şahıs, geldikleri araca bindirmeye çalıştı. O esnada sesleri duyan çevredeki esnaf ve vatandaşlar, şahıslara müdahale etti. Son anda araçtan düşerek kurtulan genç ardından ayağa kalkarak aracı bir süre kovaladı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.