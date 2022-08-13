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    Faili meçhul cinayetlerde gece bekçisi Mustafa M, tutuklandı

    İşadamı Tekin Uğurlu cinayetinin ardından 2006’daki Bülent Demir ve 2014’teki Murat Dayanç’ın ölümü aydınlatıldı. Cinayetleri itiraf eden gece bekçisi Mustafa M, tutuklandı.

    Cinayet zinciri

    Faili meçhul cinayetleri araştıran Kocaeli polisi, Mustafa M'yi gözaltına aldı. Zanlının itirafları cinayetleri ortaya çıkardı. O dönem İstanbul Pendik'teki bir tekstil firmasında gece bekçiliği yapan Mustafa M, A.B.E. ve Murat Dayanç ile birlikte 2006'da muhasebeci Bülent Demir'i öldürerek kasadaki paraları alıp kaçtı.



    TEHDİT EDİNCE ÖLDÜRDÜ
    2014'te suç ortağı Murat Dayanç'ın kendisini ve A.B.E.'yi polise gitmekle tehdit ettiğini söyleyen Mustafa M, A.B.E. ile birlikte Dayanç'ı da katletti. Cani daha sonra 2018'dan bu yana kayıp olarak aranan Galatasaray Kongre Üyesi iş insanı Tekin Uğurlu cinayetinde katil M.B'ye cesedi parçalamak için yardım ettiği ortaya çıktı. Mustafa M, tutuklandı. İfadesi doğrultusunda gözaltına alınan A.B.E, M.Ö. ve M.K.Ö. adliyeye sevk edildi.

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