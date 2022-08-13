Faili meçhul cinayetlerde gece bekçisi Mustafa M, tutuklandı





TEHDİT EDİNCE ÖLDÜRDÜ

2014'te suç ortağı Murat Dayanç'ın kendisini ve A.B.E.'yi polise gitmekle tehdit ettiğini söyleyen Mustafa M, A.B.E. ile birlikte Dayanç'ı da katletti. Cani daha sonra 2018'dan bu yana kayıp olarak aranan Galatasaray Kongre Üyesi iş insanı Tekin Uğurlu cinayetinde katil M.B'ye cesedi parçalamak için yardım ettiği ortaya çıktı. Mustafa M, tutuklandı. İfadesi doğrultusunda gözaltına alınan A.B.E, M.Ö. ve M.K.Ö. adliyeye sevk edildi.

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