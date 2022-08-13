Faili meçhul cinayetlerde gece bekçisi Mustafa M, tutuklandı

Faili meçhul cinayetleri araştıran Kocaeli polisi, Mustafa M'yi gözaltına aldı. Zanlının itirafları cinayetleri ortaya çıkardı. O dönem İstanbul Pendik'teki bir tekstil firmasında gece bekçiliği yapan Mustafa M, A.B.E. ve Murat Dayanç ile birlikte 2006'da muhasebeci Bülent Demir'i öldürerek kasadaki paraları alıp kaçtı.
TEHDİT EDİNCE ÖLDÜRDÜ
2014'te suç ortağı Murat Dayanç'ın kendisini ve A.B.E.'yi polise gitmekle tehdit ettiğini söyleyen Mustafa M, A.B.E. ile birlikte Dayanç'ı da katletti. Cani daha sonra 2018'dan bu yana kayıp olarak aranan Galatasaray Kongre Üyesi iş insanı Tekin Uğurlu cinayetinde katil M.B'ye cesedi parçalamak için yardım ettiği ortaya çıktı. Mustafa M, tutuklandı. İfadesi doğrultusunda gözaltına alınan A.B.E, M.Ö. ve M.K.Ö. adliyeye sevk edildi.