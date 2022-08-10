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    • Yaşam
    • 10.08.2022 14:22
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    • 10.08.2022 15:59
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    Şişli'de panik! İSKİ, doğalgaz borusunu patlatı

    Son dakika haberleri... Şişli, Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi'nde İSKİ'nin yol çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı. Yol bir süre kapatılırken biriken gazın tamamen boşalmasının ardından boru, ekipler tarafından tamir edildi.

    Şişli’de panik!

    Şişli'de, İBB'ye bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan yol çalışması sırasında iş makinesi, doğalgaz ana dağıtım borusunu deldi.

    Delinmenin ardından, doğalgazın borudan basınçla çıkması çevrede paniğe neden oldu.

    Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi'nde saat 13.30'da İSKİ tarafından yürütülen 'Atık Su Bakım Onarım Çalışması' sırasında, asfalt kazıma için kullanılan iş makinesi, doğalgaz ana dağıtım borusunu deldi. Delinmenin ardından, doğalgazın borudan basınçla çıkması nedeniyle çevrede panik yaşandı. Boruyu delen operatör ise iş makinesiyle birlikte olay yerinden uzaklaştı.

    BORUDAKİ GAZIN BOŞALMASI İÇİN 45 DAKİKA BEKLENİLDİ
    İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alarak gaz sızıntısının yaşandığı bölgeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. İGDAŞ görevlileri, vanayı kapatarak gaz akışını kesti. Tadilat yapılabilmesi için yaklaşık 45 dakika boyunca borudaki doğalgazın boşalması beklenildi. Biriken gazın tamamen boşalmasının ardından boru, ekipler tarafından tamir edildi.

    Doğalgazın borudan boşalması sırasında çıkan gürültü yüzünden cadde sakinleri evlerine ya da iş yerlerine kaçarken, bazı vatandaşlar ise merakla yaşanılanları izledi. Bazı vatandaşlar sızıntıyı cep telefonlarıyla kayıt altına alırken, bazıları da çıkan gürültü nedeniyle kulaklarını tıkamak zorunda kaldı.

    "PATLAMA OLDU KEPÇE KAÇTI GİTTİ"
    Caddede esnaflık yapan Tekin Cantemur "Kanalizasyon çalışması vardı. Kepçe çalışma yaparken takıldı. Patlama oldu zaten. Kepçe ondan sonra geri kaçtı, gitti. Sonra güvenlik önlemi alındı. Yarım saat oldu hala gaz kaçağı devam ediyor" dedi.

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