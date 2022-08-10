Eski eşini ve sevgilisini konuşmak için çağırıp kurşun yağdırmıştı! Sarıyer'deki cani yakalandı

Eski eşini ve eski eşinin sevgilisini yaralayıp araçlarını gasp ettikten sonra kaçan saldırgan Yaşar Ç. yakalandı.
Olay İstanbul Sarıyer'de yaşanmıştı. Kısa bir süre önce boşandığı eski eşi Seher A.'nın (30), Yaşar Ç. (42) ile ilişki yaşamaya başladığını öğrenen Taner A. (37), iddialara göre telefonla eski eşini aradı. İkili arasında tartışma çıktı. Taner A., eski eşi Seher A. ve erkek arkadaşı Yaşar Ç.'yi Sarıyer İlçesi Maden Mahallesi'ne çağırdı.
KONUŞMAK İÇİN ÇAĞIRIP KURŞUN YAĞDIRDI
Tartışma tekrar alevlendi ve kavgaya dönüştü. Taner A., belindeki ruhsatsız silahı çıkardı ve olay yerine Bedir Ç.'nin aracıyla gelen eski eşi Seher A. ile sevgilisi Yaşar Ç.'ye ateş etti. İkiliyi "Konuşmak için" diyerek buluşma noktasına çağıran Yaşar Ç.'nin olay yerine ikiliyi vurmayı planlayarak geldiği iddia edildi.