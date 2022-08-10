Eski eşini ve sevgilisini konuşmak için çağırıp kurşun yağdırmıştı! Sarıyer'deki cani yakalandı

ARACINI DA GASP EDEREK KAÇMIŞTI

Seher A. ve kaçmaya çalışan Yaşar Ç.'yi bacaklarından vurarak yaralayan ve yaralanan Yaşar Ç.'yi darp eden Taner A, silahın kabzasıyla kafasına vurduğu Bedir Ç.'yi de darp etti. Sarıyer'de dehşet saçan eski eş, Bedir Ç.'nin aracını gasp ederek olay yerinden kaçtı. Seher A. ve Yaşar Ç., Seyrantepe İlçesi'ndeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Darp edilen ve yaralanan Bedir Ç. de Sarıyer Çayır başı Hamidiye Etfal Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Gasp ettiği arabayı Sarıyer İlçesi'ndeki Maden Mahallesi'ndeki bir caddenin üzerinde kapılarını açık şekilde terk eden ve kaçan saldırgan Taner A., Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.