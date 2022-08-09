Mucize doğum! 2 kez düşük yaptı erken bebek tedavisine girdi ama sonunda mutlu sona ulaştı

Erken yaşta menopoza girdiğini öğrenen genç kadın, altın yumurta yöntemiyle bebeğini kucaklayabildi. Mucizelerle dolu haber, İstanbul'dan geldi. Birgül-Davut Erden çift 2019'da evlendi. Doğal yollarla iki kez hamile kalan ancak bebeğini kaybeden 38 yaşındaki Birgül Erden, menopoza girmek üzere olduğunu öğrendi! Tek çare, tüp bebek tedavisiydi. Son kalan tek yumurta ile bir adet embriyo elde edildi ve transferin ardından genç kadın hamile olduğunu öğrendi. Kısa süre önce de bebeği Aygüneş'i dünyaya getirdi. "Menopoza girmek üzere olduğumu öğrendiğimde asla çocuğum olmaz diye düşündüm. Çevremde hamile olan kadınları görünce saatlerce ağlıyordum. Çok şükür ki tek kalan yumurtam ile kızımız dünyaya geldi. O bizim son şansımızdı. Annelik çok güzel bir duyguymuş. Dilerim ki isteyen herkes bu duyguyu tatsın" dedi.