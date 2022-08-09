Mucize doğum! 2 kez düşük yaptı erken bebek tedavisine girdi ama sonunda mutlu sona ulaştı

Erken yaşta menopoza girdiğini öğrenen genç kadın, altın yumurta yöntemiyle bebeğini kucaklayabildi. Mucizelerle dolu haber, İstanbul'dan geldi. Birgül-Davut Erden çift 2019'da evlendi. Doğal yollarla iki kez hamile kalan ancak bebeğini kaybeden 38 yaşındaki Birgül Erden, menopoza girmek üzere olduğunu öğrendi! Tek çare, tüp bebek tedavisiydi. Son kalan tek yumurta ile bir adet embriyo elde edildi ve transferin ardından genç kadın hamile olduğunu öğrendi. Kısa süre önce de bebeği Aygüneş'i dünyaya getirdi. "Menopoza girmek üzere olduğumu öğrendiğimde asla çocuğum olmaz diye düşündüm. Çevremde hamile olan kadınları görünce saatlerce ağlıyordum. Çok şükür ki tek kalan yumurtam ile kızımız dünyaya geldi. O bizim son şansımızdı. Annelik çok güzel bir duyguymuş. Dilerim ki isteyen herkes bu duyguyu tatsın" dedi.
BAŞARIYA KULAÇ ATTI
Hataylı Ömer Şaydak (14), 4 yaşındayken yüzme sporuyla tanıştı. Su korkusu yendi, ardından yarışlara katıldı. Kariyeri boyunca tam 71 madalya kazandı. İstanbul'daki şampiyonada 4 Türkiye rekoru kırdı! "Küçükken yüzme sporunu çok sevmezdim. Yüzerek su korkumu yendim. Sonra hırslandım ve daha çok rekor kırmaya başladım. Aralık ayında Fenerbahçe'ye transfer oldum, takımımı seviyorum. Hedefim milli takıma girmek, sonra da Avrupa sonra dünya ve olimpiyatlara gitmek. İnşallah biz bunu başaracağız" açıklaması yaptı.
SÜPER GEYİK
Zincir marketler, aktüel ürün yarışına girdi. Binlerce şubesi olan bir market, internetten 80 bin liraya tekne sattığını ilan etti! Herkes konuyu tiye alırken hazırlanan başka bir market broşüründe, 200 liraya psikolog hizmeti sağlandığı iddia edildi! Pek çok kişi photoshopla hazırlanan o broşürü gerçek zannetti! Yorumlar gecikmedi:
Artık F-16 da satılacak...
İnşallah teyzeler almadan yetişirim
30'lu yumurta fiyatını görenlerin psikolojik desteğe ihtiyacı olursa diye gelmiş.
Keşke ucuz ve bol kafa dinlemeli tatil fırsatı da gelse.
Poşet parası vermeyiz ama!
Huzur gelsin huzur!
Avukat hizmeti de bekliyoruz.
Hadi aradığımız aşkı ve mutluluğu da getirin!