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    Mucize doğum! 2 kez düşük yaptı erken bebek tedavisine girdi ama sonunda mutlu sona ulaştı

    Birgül Erden, 2019’da evlendi. 2 kez düşük yapınca doktora gitti. Erken menopoza girdiğini öğrendi! Tek yumurtasıyla denenen tüp bebek tedavisi olumlu cevap verdi. Kızı Aygüneş’i dünyaya getirdi. İşte sizler için derlediğimiz 9 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Mucize doğum! 2 kez düşük yaptı erken bebek tedavisine girdi ama sonunda mutlu sona ulaştı

    Erken yaşta menopoza girdiğini öğrenen genç kadın, altın yumurta yöntemiyle bebeğini kucaklayabildi. Mucizelerle dolu haber, İstanbul'dan geldi. Birgül-Davut Erden çift 2019'da evlendi. Doğal yollarla iki kez hamile kalan ancak bebeğini kaybeden 38 yaşındaki Birgül Erden, menopoza girmek üzere olduğunu öğrendi! Tek çare, tüp bebek tedavisiydi. Son kalan tek yumurta ile bir adet embriyo elde edildi ve transferin ardından genç kadın hamile olduğunu öğrendi. Kısa süre önce de bebeği Aygüneş'i dünyaya getirdi. "Menopoza girmek üzere olduğumu öğrendiğimde asla çocuğum olmaz diye düşündüm. Çevremde hamile olan kadınları görünce saatlerce ağlıyordum. Çok şükür ki tek kalan yumurtam ile kızımız dünyaya geldi. O bizim son şansımızdı. Annelik çok güzel bir duyguymuş. Dilerim ki isteyen herkes bu duyguyu tatsın" dedi.



    BAŞARIYA KULAÇ ATTI
    HatayÖmer Şaydak (14), 4 yaşındayken yüzme sporuyla tanıştı. Su korkusu yendi, ardından yarışlara katıldı. Kariyeri boyunca tam 71 madalya kazandı. İstanbul'daki şampiyonada 4 Türkiye rekoru kırdı! "Küçükken yüzme sporunu çok sevmezdim. Yüzerek su korkumu yendim. Sonra hırslandım ve daha çok rekor kırmaya başladım. Aralık ayında Fenerbahçe'ye transfer oldum, takımımı seviyorum. Hedefim milli takıma girmek, sonra da Avrupa sonra dünya ve olimpiyatlara gitmek. İnşallah biz bunu başaracağız" açıklaması yaptı.



    SÜPER GEYİK
    Zincir marketler, aktüel ürün yarışına girdi. Binlerce şubesi olan bir market, internetten 80 bin liraya tekne sattığını ilan etti! Herkes konuyu tiye alırken hazırlanan başka bir market broşüründe, 200 liraya psikolog hizmeti sağlandığı iddia edildi! Pek çok kişi photoshopla hazırlanan o broşürü gerçek zannetti! Yorumlar gecikmedi:
    Artık F-16 da satılacak...
    İnşallah teyzeler almadan yetişirim
    30'lu yumurta fiyatını görenlerin psikolojik desteğe ihtiyacı olursa diye gelmiş.
    Keşke ucuz ve bol kafa dinlemeli tatil fırsatı da gelse.
    Poşet parası vermeyiz ama!
    Huzur gelsin huzur!
    Avukat hizmeti de bekliyoruz.
    Hadi aradığımız aşkı ve mutluluğu da getirin!




        ABDÜLHAMİD GELİYOR
        Türkiye, Mavi Vatan'daki haklarından geri adım atmadı. Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın bugün Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle ilk görev yerine uğurlanacağı açıklandı. Dünya, Mersin'in Taşucu Limanı'ndan Akdeniz'e uğurlanacak olan Abdülhamid Han'a odaklandı. Komşu Yunanistan'ı ise panik sardı... Yunan basını, göreve başlayacak olan Türkiye'nin yüz akını manşetlere taşıdı. Kathimerini gazetesi 'Türk sondaj gemisinin üç olası rotası' başlıklı haber yaptı. CNN Greece ise 'Atina ve Lefkoşa teyakkuzda' diyerek Yunanistan'ın paniğini vurguladı. Ta Nea gazetesi de 'Türkiye'nin en güçlü gemisi' diyerek Abdülhamid Han'a övgüler yağdırdı.




        SON SURAT ACI
        Muğla Marmaris'te tekne dolmuş ile sürat teknesi çarpıştı! İngiliz turist Anna Capuano kurtarılamadı. Mustafa isimli tur rehberi, 3 çocuk annesi talihsiz kadının kollarında can verdiğini anlattı. "Bu çok korkunç bir şey oldu. Marmaris'te böyle bir kaza hiç olmadı. Herkes şokta ve üzgün. Çok üzücü. Eşinin de Jonathan Capuano kaburgaları kırıldı. Hastaneye kaldırıldı. Komadaydı. Bilinci yeni yerine geldi" ifadesini kullandı. Öte yandan sürat teknesini kullanan Tamer Yiğit Güngör tutuklandı.




        ÖLÜME UÇUŞ
        Çerkezöy İlçesi'nde güzellik salonu sahibi Mehlika Derici ile Çorlu İlçesi'nde çiftçilik yapan erkek arkadaşı Selçuk Çetiner, önceki gece Marmaraereğlisi İlçesi'nde arkadaşlarının bir restoranında doğum günü kutlamasına katıldı. Burada alkol alıp eğlenen Derici ile Çetiner, daha sonra beraberlerinde iki arkadaşlarıyla birlikte Aşıklar Tepesi'ne geçti. İddiaya göre, daha önce de kıskançlık yüzünden tartışmalar yaşayan Derici ile Çetiner arasında yine tartışma çıktı. Tartışma sırasında Selçuk Çetiner, "Benimle ölüme var mısın?" dediği Mehlika Derici, tepki gösterdi. Bunun üzerine Çetiner, Derici'yi zorla kolundan tutup birlikte uçuruma atladı. Yaklaşık 25 metreden uçuruma düşen Derici ile Çetiner, olay yerinde hayatlarını kaybetti.




            ATAŞEHİR'DE KORKUNÇ KAZA
            İstanbul Ataşehir'de aracının emisyon ölçümü için tamirhaneye gelen sürücü, ölçüm sırasında gaza basınca çarptığı bir otomobille birlikte ikinci kattan boşluğa düştü. Otomobilde sıkışan sürücü kısa sürede kurtarılarak çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazada boynunun kırıldığı ve kalbinin 2 kez durduğu öğrenilen sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. MUSTAFA BAKIRHAN




            PİTBULL'LU TUZAKTA KULAĞI KOPTU
            İstanbul Küçükçekmece'de geçtiğimiz hafta 39 yaşındaki H.B., sosyal medya üzerinden tanıştığı 18 yaşındaki S.D. adlı genç kıza, sevgili olmak istediğini söyledi. S.D. de sosyal medyadan gelen o mesajları erkek arkadaşı Furkan Y.'ye (23) gösterdi. Furkan Y. yanına Pitbull cinsi köpeğini ve arkadaşı T.C.Ö.'yü (17) alarak H.B. ile görüşmeye gitti. Parkta buluşan taraflar arasında tartışma çıktı. H.B'ye köpeğini saldırtan Furkan Y. ve arkadaşı; H.B'yi darp etti. Köpek H.B.'nin kulağını ısırarak kopardı. Hastaneye giderek tedavi olan H.B.'nin şikayeti üzerine polis, Furkan Y., T.C.Ö. ce S.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. T.C.Ö. ve S.D. serbest kalırken, Furkan Y. tutuklandı. EMİR SOMER




            TÜRBEYE SALDIRI
            Eyüp Sultan Türbesi'ne akşam saatlerinde gelen çekiçli saldırgan, hacet penceresinin sağ ve sol tarafındaki çini levhaların üzerindeki 'pençe' motiflerine zarar verdi. Saldırgana türbenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Yakalanan saldırgan polise teslim edildi. Saldırganın, yüzde 80 oranında zihinsel engelli raporu olduğu belirtildi. MUSTAFA KAYA




                ŞÜPHELİ ÖLÜM!
                Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Alp Disiplini Milli Takım sporcusu ve Türkiye Şampiyonu 22 yaşındaki Kaan Şamgül, gece saatlerinde arkadaşlarının 4. Levent'teki evine gitti. Burada bir süre vakit geçiren Şamgül, iddiaya göre sabaha karşı evden çıkarak sokakta yürümeye başladı. Bir süre sonra kalp krizi geçiren genç, yere yığıldı. Genç yerde hareketsiz şekilde yattığı esnada çıktığı binadaki bir vatandaş balkondan genci görüp polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Hemen ameliyata alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.




                CEO DA BAGAJ TAŞISIN!
                Dünyanın birçok havayolu şirketinde skandal olaylar yaşanıyor. Bunlara son örnek Qantas Havayolları'ndaki skandal uygulma oldu. Şirket, pilot ve üst düzey yöneticilerinden üç ay süresince bagaj görevlisi olarak çalışmalarını istedi. Firmanın operasyon yöneticisi, Sydney ve Melbourne havaalanlarında çalışacak en az 100 gönüllü aradığını açıkladı.




                KALBİ DAYANMADI!
                Antalya'da bilgisayarda oyun oynarken can veren 15 yaşındaki lise öğrencisi Harun Sarı'nın otopsi raporunda ani kalp durması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Doç. Dr. Sefer Usta, "Genç yaşlarda görülebilen ani kalp durması, maalesef hareketsiz kalmakla genetik alt yapısı daha yatkın olan insanlarda görülebilmektedir. Bilgisayar başında çok uzun süre hareketsiz kalmaktan kaçınılması ve gereği kadar su içilmesi gerekiyor" dedi.




                    113 MİLYON DEVRETTİ
                    6+joker bilen çıkmayınca 113 milyon 355 bin lira devretti. 5+1 ve 5 bilen de olmadı. 4 bilenler 3 bin 207'şer lira, 3 bilenler 125'er lira, 2 bilenler ise 13'er lira alacak.




                    217 BİN DEVRETTİ
                    10 bilen çıkmayınca 217 bin lira devretti. 9 bilenler 5 bin 757'şer lira, 8 bilenler 274'er lira, 7 bilenler 49'ar lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.




                    KATLİAM YAPTI CANINA KIYDI
                    Aydın Çine'de Gökhan Özdemir, önce miras yüzünden davalık olduğu amcasının oğlu Süleyman Özdemir'i öldürdü. Özdemir ardından kızını taciz ettiği iddia edilen Yaşar Meke'yi kurşuna dizdi. 2 cinayetin ardından emniyet müdürlüğünün önüne giden zanlı, burada hayatına son verdi.

                    ÇETEYE OPERASYON
                    İstanbul Kağıthane'de rezidans dairelerine girerek yüklü miktarda ziynet eşyası ve döviz çalan iki kadın, rezidanslara giriş yapıp daireleri soydu. Elçi İ., Rafet K. ve İlkay K.'nın dairelerine giren hırsızlar; toplamda 3 bin 700 dolar, 60 bin 500 lira, bin 600 euro ve yüklü miktarda ziynet eşyası çaldı. Polisin güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini tespit ettiği Cansu A. (22) ve Sultan C. (32) adlı hırsızlar, yakalanarak gözaltına alındı.

                    ÜNLÜ DÖVÜŞÇÜ İNFAZ EDİLDİ
                    Japonya dövüş sporu Jiu Jitsu'da tüm zamanların en başarılı sporcularından Brezilyalı Leandro Lo, Sao Paulo'da bir gece kulübünde başından vuruldu. Doktorlar, Lo'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini açıkladı. Polis olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

                    80 BİN TURİST MAHSUR KALDI
                    Çin'in Hainan Adası'nda bulunan Sanya, hayalet kente döndü. Tüm uçuşlar ve tren seferlerinin iptal edildiği Çin'in önemli turist destinasyonlarından olan Sanya'da şimdilik eczane ve süpermarket gibi temel hizmetler sunan işletmeler açık. Yaklaşık 80 bin turistin adada mahsur kaldığı açıklandı.

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                    Haberler Yaşam Mucize doğum! 2 kez düşük yaptı erken bebek tedavisine girdi ama sonunda mutlu sona ulaştı
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