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    • Yaşam
    • 09.08.2022 21:57
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    • 09.08.2022 22:02
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    Kahramanmaraş'ta aile katliamı! 4 kişiyi öldürüp intihar etti

    Son dakika haberleri... Kahramanmaraş’ta dehşete düşüren bir olay yaşandı. Dinnet getirdiği iddia edilen bir genç ailesinden 4 kişiyi öldürüp intihar etti.

    Aile katliamı!

    Kahramanmaraş'ta cinnet getirdiği iddia edilen genç ailesinden 4 kişiyi öldürüp intihar etti.

    Evlerinin çatısında maket bıçağı ile bileklerini keserek kendine zarar veren B.Ö. (22), yanına gelen anne, baba ve 2 kardeşini tabancayla vurarak öldürüp, aynı silahla intihar etti.

    ÖNCE KENDİNE ZARAR VERMEYE BAŞLADI
    Olay, saat 19.30 sıralarında Önsen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre B.Ö., evlerinin çatısında maket bıçağı ile bileklerini keserek kendine zarar vermeye başladı.

    B.Ö., çatıya çıkan baba M.Ö., anne H.Ö. ile ağabeyi F.Ö. ve 10 yaşındaki kardeşi T.Ö.'ye yanında bulunan tabanca ile ateş açtı. Anne, baba ve 2 kardeşini tabancayla vuran B.Ö., daha sonra aylı silahla kendini de vurdu.

        4 KİŞİ OLAY YERİNDE BABA HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
        Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralanan baba da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Ekiplerin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

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