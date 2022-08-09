Kahramanmaraş'ta aile katliamı! 4 kişiyi öldürüp intihar etti

Kahramanmaraş'ta cinnet getirdiği iddia edilen genç ailesinden 4 kişiyi öldürüp intihar etti.
Evlerinin çatısında maket bıçağı ile bileklerini keserek kendine zarar veren B.Ö. (22), yanına gelen anne, baba ve 2 kardeşini tabancayla vurarak öldürüp, aynı silahla intihar etti.
ÖNCE KENDİNE ZARAR VERMEYE BAŞLADI
Olay, saat 19.30 sıralarında Önsen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre B.Ö., evlerinin çatısında maket bıçağı ile bileklerini keserek kendine zarar vermeye başladı.
B.Ö., çatıya çıkan baba M.Ö., anne H.Ö. ile ağabeyi F.Ö. ve 10 yaşındaki kardeşi T.Ö.'ye yanında bulunan tabanca ile ateş açtı. Anne, baba ve 2 kardeşini tabancayla vuran B.Ö., daha sonra aylı silahla kendini de vurdu.