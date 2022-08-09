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    • Yaşam
    • 10.08.2022 01:48
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    • 10.08.2022 01:48
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    Batman’da alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 ölü

    Batman’da 35 yaşındaki Mesut Demir, alacak verecek meselesi yüzünden karıştığı kavgada bıçak darbesiyle ağır yaralanarak hayatını kaybetti.

    Batman’da alacak verecek meselesinde kan aktı

    Edinilen bilgiye göre olay, Batman Yaşar Kemal parkında meydana geldi. İddialara göre 35 yaşındaki Mesut Demir, alacak verecek meselesi yüzünden kavga ettiği bir kişi tarafından defalarca bıçaklandı.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan katil zanlısını yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.
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    Haberler Yaşam Batman’da alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 ölü
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