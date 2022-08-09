Batman’da alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 ölü

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan katil zanlısını yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.