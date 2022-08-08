Ersan Kaya (41), Konya'nın Yunak İlçesi'nde hayata gözlerini açtı. 8 yaşına kadar 20 bin nüfuslu ilçede kaldı. Ardından ailesiyle İsviçre'nin Basel kentine taşındı. Futbolcu olma hayali yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yarım kaldı. Fırçasını tuvalini aldı. Resim yapmaya başladı. 25'li yaşlara geldiğinde, ünlü futbolcuların resimlerini yapıp sattı. O isimler arasında Paolo Maldini, Brezilyalı Robinho, Fransız golcü Benzema, ülkemizde de forma giyen Emmanuel Adebayor, Mesut Özil, Balotelli bile vardı. Resimleri sayesinde dünya çapında ün yaptığını söyleyen Kaya, "Siparişler aldım ve dünyaca ünlü yıldızların resimlerini yapıp, kendilerine teslim ettim" ifadesini kullandı.
- Yaşam
- 08.08.2022 Gazete