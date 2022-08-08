Oğlunun ölümüne dayanamayan baba tabancayla intihar etti

İstanbul Sultangazi'de lise son sınıf öğrencisi Keremcan Bölükbaşı (18), bir hafta önce evine geç geldi. Babası Eyüp Bölükbaşı (52) da oğluna sinirlendi. Ceza olarak çocuğunun telefonunu elinden aldı. Buna kızan Keremcan Bölükbaşı, odasına kapandı. Gece 23.00 sıralarında ise 15. kattaki evlerinin balkonundan atladı. Kanlar içinde kalan genç, hayatını kaybetti. Büyük üzüntü yaşayan acılı baba Eyüp Bölükbaşı ise oğlunun intiharına daha fazla dayanamadı. İki gün sonra dükkanında tabancayla kafasına ateş ederek intihar etti.







OĞLUYLA YAN YANA

Bölükbaşı'nın 14 yaşında bir erkek çocuğu daha olduğu belirlendi. Eyüp Bölükbaşı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmasının arından otopsi işlemleri tamamlanarak yakınlarına teslim edildi. Bölükbaşı, Gazi Mahallesi'ndeki Merkez Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası oğlunun da mezarının bulunduğu Yeni Kayabaşı Mezarlığı'na defnedildi.

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