Kıskançlık tartışması vahşetle bitti! Sevgilisini kolundan zorla tutup ölüme atladı





NUMBER 'VAN!'

Yaz tatilini Van'da geçirmek isteyen İranlı turistler, aqua yüzme havuzlarına akın etti. Havuzda yüzmenin keyfini çıkaran turistler, köpükler içinde, şarkılar eşliğinde eğlendi. Van'ı çok sevdiklerini belirten İranlılar, hem yakın hem de ucuz olduğu için Van'ı tercih ettiklerini söyledi. Van'ın özellikle son zamanlarda daha da güzelleştiğini belirten Anya ve Ali Rıza isimli İranlı çift, 4 günlük tatili değerlendirmek için geldiklerini söyledi. "Eğlence ve alışveriş için geliyoruz. Burada havuza giriyoruz Van Gölü sahilinde geziyoruz. Van çok güzel olmuş ve burada her şey var" dedi. Feyzullah Demirtaş isimli turizmci ise "Bizim imkanlarımız onlara cazip geliyor. Van'daki tarihi yerler ve güzellikler onlar için güzel geliyor. Fiyatlar da onlar için makul. Onlar bizden biz onlardan memnunuz" ifadelerine yer verdi. İranlı turistler, ülkelerindeki 4 günlük tatili fırsat bildi. Van'a akın etti. Köpük partisinde doyasıya eğlendi.