Kıskançlık tartışması vahşetle bitti! Sevgilisini kolundan zorla tutup ölüme atladı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir eğlence mekanında doğum günü kutlaması yapan Mehlika Derici (35) ile erkek arkadaşı Selçuk Çetiner (41), daha sonra Aşıklar Tepesi'ne gitti. Daha önceden de kıskançlık yüzünden tartışmalar yaşayan Derici ile Çetiner arasında yine tartışma çıktı. Tartışma sırasında Selçuk Çetiner, "Benimle ölüme var mısın?" dediği Mehlika Derici, tepki gösterdi. Bunun üzerine iddiaya göre Çetiner, Derici'yi zorla kolundan tutup birlikte uçuruma atladı. Yaklaşık 25 metreden uçuruma düşen Derici ille Çetiner, olay yerinde hayatlarını kaybetti. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Derici ile Çetiner'in öldükleri belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasında 2 kişinin cansız bedenleri uçurumdan çıkarılarak, Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlattı.
KAYISI FACİASI
Erzurum İliç'te 3 çocuk babası İlbeyi Karğın (70), 27 Temmuz'da eşi Sündüz Karğın'ın babası Bekir Kep'e ait ağaçtan, eşinin halası İpek Karğın'a kayısı toplaması için yardıma gitti. Karğın'a burada ağacın kendi arazileri içerisinde olduğunu söyleyen akrabaları Gürsel Kep (61) ve eşi Zeynep Sırma Kep (58) tarafından hakaret edildi. Kep ve Karğın arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü. Yüzüstü yere düşen İlbeyi Karğın, olay yerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Gürsel Kep ise tutuklandı.
KATİL ODUN!
Bartın'da önceki gün ormandan traktörün römorkuna odun yükleyen Aksu ailesi, eve doğru yola çıktı. Bu sırada römorkta olan 6 yaşındaki Yüsra'nın başına odunlardan biri çarptı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yüsra Aksu, hayatını kaybetti. Küçük kızın ailesi büyük üzüntü yaşadı.