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    Kıskançlık tartışması vahşetle bitti! Sevgilisini kolundan zorla tutup ölüme atladı

    İki sevgili, doğum günü kutlamasının ardından Aşıklar Tepesi’ne gitti. Ancak Selçuk Çetiner, genç kadının kolundan zorla tutup birlikte ölüme atladı. İşte sizler için derlediğimiz 8 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Dehşet tepesi

    Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir eğlence mekanında doğum günü kutlaması yapan Mehlika Derici (35) ile erkek arkadaşı Selçuk Çetiner (41), daha sonra Aşıklar Tepesi'ne gitti. Daha önceden de kıskançlık yüzünden tartışmalar yaşayan Derici ile Çetiner arasında yine tartışma çıktı. Tartışma sırasında Selçuk Çetiner, "Benimle ölüme var mısın?" dediği Mehlika Derici, tepki gösterdi. Bunun üzerine iddiaya göre Çetiner, Derici'yi zorla kolundan tutup birlikte uçuruma atladı. Yaklaşık 25 metreden uçuruma düşen Derici ille Çetiner, olay yerinde hayatlarını kaybetti. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Derici ile Çetiner'in öldükleri belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasında 2 kişinin cansız bedenleri uçurumdan çıkarılarak, Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlattı.



    KAYISI FACİASI
    Erzurum İliç'te 3 çocuk babası İlbeyi Karğın (70), 27 Temmuz'da eşi Sündüz Karğın'ın babası Bekir Kep'e ait ağaçtan, eşinin halası İpek Karğın'a kayısı toplaması için yardıma gitti. Karğın'a burada ağacın kendi arazileri içerisinde olduğunu söyleyen akrabaları Gürsel Kep (61) ve eşi Zeynep Sırma Kep (58) tarafından hakaret edildi. Kep ve Karğın arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü. Yüzüstü yere düşen İlbeyi Karğın, olay yerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Gürsel Kep ise tutuklandı.



    KATİL ODUN!
    Bartın'da önceki gün ormandan traktörün römorkuna odun yükleyen Aksu ailesi, eve doğru yola çıktı. Bu sırada römorkta olan 6 yaşındaki Yüsra'nın başına odunlardan biri çarptı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yüsra Aksu, hayatını kaybetti. Küçük kızın ailesi büyük üzüntü yaşadı.



        KOMŞU VAHŞETİ
        Zonguldak Devrek'te Mert Serkan Lülleci (25), komşusu Aydın Alkan (58) ve eşi Hacer Alkan (55) ile tartıştı. Lülleci, eline geçirdiği bıçakla Alkan çiftine saldırdı. Hacer Alkan'ı boğazından, kocası Aydın Alkan'ı da vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Ardından olay yerinden kaçtı. Hacer Alkan, kurtarılamadı. Aydın Alkan ise tedavi altına alındı. Katil zanlısı, gözaltına alındı.



        SON DERECE ACI
        Hollanda'dan Muğla'ya tatile gelen Recep Argun idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi. İtfaiye erleri, araçta sıkışan Yasin Uysal, (35) ile Bensu Keçeli'yi (31) kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sürücü Recep Argun ile Çağatay Keçeli'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



        2 TALİHLİYE 957'ŞER BİN
        5+1 bilen 2 kişi, 957'şer bin lira kazandı. 5 bilenler 4 bin 137'şer , 4+1 bilenler 551'er, 4 bilenler 46'şar, 3+1 bilenler 27'şer, 3 bilenler 8'er, 2+1 bilenler 10'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 4'er lira alacak.



            78 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 78 milyon 779 bin lira devretti. 5 bilenler 23 bin 933'er lira, 4 bilenler 700'er lira, 3 bilenler 35'er lira, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.



            NUMBER 'VAN!'
            Yaz tatilini Van'da geçirmek isteyen İranlı turistler, aqua yüzme havuzlarına akın etti. Havuzda yüzmenin keyfini çıkaran turistler, köpükler içinde, şarkılar eşliğinde eğlendi. Van'ı çok sevdiklerini belirten İranlılar, hem yakın hem de ucuz olduğu için Van'ı tercih ettiklerini söyledi. Van'ın özellikle son zamanlarda daha da güzelleştiğini belirten Anya ve Ali Rıza isimli İranlı çift, 4 günlük tatili değerlendirmek için geldiklerini söyledi. "Eğlence ve alışveriş için geliyoruz. Burada havuza giriyoruz Van Gölü sahilinde geziyoruz. Van çok güzel olmuş ve burada her şey var" dedi. Feyzullah Demirtaş isimli turizmci ise "Bizim imkanlarımız onlara cazip geliyor. Van'daki tarihi yerler ve güzellikler onlar için güzel geliyor. Fiyatlar da onlar için makul. Onlar bizden biz onlardan memnunuz" ifadelerine yer verdi. İranlı turistler, ülkelerindeki 4 günlük tatili fırsat bildi. Van'a akın etti. Köpük partisinde doyasıya eğlendi.



            ÇOCUKLAR DA 'POZ'ULDU!
            Ünlü pop yıldız Britney Spears, geçtiğimiz haftalarda 1 saatte 11 çıplak pozunu paylaştı. Takipçilerini şoka uğrattı. Çocukların babaları Kevin Federline, son olarak oğulları Preston (16) ve Jayden'ın (15) aldığı kararı açıkladı. Annelerinin düğününe gitmeyen çocuklar çıplak paylaşımlardan ve annelerinin yaşam biçiminden bir hayli rahatsız olduğunu anlattı. İkilinin anneleri Britney Spears ile görüşmek istemediğini vurguladı. Federline, ne yaparsa yapsın çocukları ikna edemediğini de belirtti. Eski eşinin çocuklarıyla ilgili yorumlarına çok kırıldığını söyleyen şarkıcı "Onlara her şeyimi verdim" ifadesini kullandı.



                'KADER'E BAK!
                Samsun Çarşamba'da Kader Keskin (23), komşuları tarafından evinin önündeki kaldırımda kanlar içerisinde bulundu. Öldüğü belirlenen genç kızın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Polis, Keskin'in oturduğu binanın 4. katındaki daireden düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Keskin'in 3 gün önceki sosyal medya paylaşımı dikkati çekti: Ölümün saati yok sen her gülüşümü veda say.



                4 AY SONRA EVLENECEKTİ
                Sakarya'da Yusuf Aksarı (25), nişanlısı ve yakınlarıyla piknik yapmak için Sapanca Gölü'nün kenarındaki alana geldi. Serinlemek için suya giren Aksarı, kayıplara karıştı. Dalgıçlar, Aksarı'nın cansız bedenini suyun altında buldu. 1 ay önce nişanlanan ve 4 ay sonra evleneceği öğrenilen gencin cenazesi, bugün Akyazı ilçesinde toprağa verilecek.



                'TIP'ATIP SKANDAL!
                İzmir Foça'da B.K. isimli bir kişi, dün sabah denize atladı. Alkollü olduğu öğrenilen şahıs, polis ekiplerince denizden çıkarıldı. Ambulansla Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan B.K., eline geçirdiği makasla etrafındaki sağlık çalışanlarına saldırdı. Elindeki makası almaya çalışan acil tıp teknisyeni Kaan Kanat'ı dizinden yaraladı. Tedaviye alınan Kanat'ın dizine 10 dikiş atıldı. Gözaltına aldığı B.K., serbest bırakıldı.



                    PARAMPARÇA!
                    Balıkesir Edremit'te Mehmet Kömürcü (68), eşiyle birlikte kendisini polis ve savcı olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına kandı. Toplam 420 bin TL'lerini kaptırdı. Uzaktan erişim uygulamasıyla telefonu ele geçirilen Kömürcü adına dolandırıcılar kredi de çekti. Maddi olarak zor duruma düştüklerini söyleyen Kömürcü'ye, dolandırıcıların güven kazanmak için para gönderdiği ortaya çıktı. Kömürcü, dolandırıcıların kendilerine evlerini de sattırmaya çalıştıklarını söyledi. Arayan telefon numaralarının sürekli değiştiğini belirten Kömürcü, "Dolandırıldığımızı anlayıp, 3 Ağustos'ta savcılığa suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.



                    HAYATINA RİNG KATTI
                    Belçikalı 76 yaşındaki Nancy Vanderstraeten, 44 yıl önce de Türkiye'ye geldi. İstanbul'a yerleşti. Türkler'e sevgisinden dolayı Naciye adını aldı, eşini kaybedince de Antalya'da yaşamaya devam etti. 9 yıl önce Parkinson'a yakalandığını öğrendi. Hastalığını yavaşlatmak için spora yöneldi. 4 yıldır aralıksız boks yapan 'Boksör Naciye' "Bastonla yürüyordum ve 'yeter' dedim. Boks artık benim için tutku oldu" dedi.



                    KATSAL DÖNÜŞÜM
                    Ankara Yenimahalle'deki 48 yıllık 4 katlı apartmanın yanında inşaata başlandı. Ancak yeni bina, Şahbazlar Apartmanı'na 'sıfır' şekilde yapıldı! Apartmanın yan cephesindeki 10 balkon ile pencereler, inşaat nedeniyle tamamen kapandı. Vatandaşlar şaştı kaldı! Apartman sahibi Akif Şahbaz, "Balkondan bakamıyoruz. Duvar örüldüğü zaman balkonlar ölecek. Evin değeri düştü. Böyle bir şey hayatta görülmemiş. 10 balkonu öldürüp, buradaki insanları hapsetmeye hiç kimsenin hakkı yok" diye dert yandı.



                        İŞTE İTİRAF
                        FETÖ, 15 Temmuz'da darbe girişimine kalkıştı! Eski CIA danışmanı Henri Barkey'in, darbe girişiminden 3 gün sonra Osman Kavala ile görüştüğü ortaya çıktı! Konuyla ilgili Barkey, "Ben o gece tanınmış bir Türk gazeteciyle yemekteydim. Kişinin kim olduğunu açıklamam doğru değil" ifadesini kullandı! Ancak seneler sonra geri adım attı! Twitter hesabından "18 Temmuz akşamı Karaköy Lokantası'nda arkadaşım, gazeteci Aslı Aydıntaşbaş ile yemek yemek için gittim. Orada Osman Kavala ile karşılaştık. Kendisi ile birkaç dakika sohbet ettik" paylaşımı yaptı. Bu itiraf, Aslı Aydıntaşbaş'la arasında gerginlik yarattı! Aydıntaşbaş, Barkey'in açıklamasına "Yıllardır tüm ısrarlara rağmen bir açıklama yapmayan, kendisiyle ilgili şayiaları gidermek için talep edilen bilgi paylaşımına yanaşmayan bir şahıs, esrarengiz bir zamanlamayla yeni bir polemik başlatmıştır" diyerek sert çıktı.



                        15'LİK KALP DURDU
                        Antalya'da liseli Harun Sarı (15), bilgisayarda oyun oynarken yere yığıldı. Kız kardeşi, şaka sandı. Ancak hareket etmeyince feryadı bastı. Hastaneye kaldırılan çocuğun kalbinin durduğu anlaşıldı.

                        CANKURTARAN
                        Antalya'da insansız cankurtaran robotlar, göreve başladı. Uzaktan kumanda ile çalışan robotlar sayesinde 10 kişi boğulmaktan kurtarıldı.

                        POŞET DOLUSU TASARRUF
                        Poşetlerin ücretlendirilmesiyle bugüne kadar yaklaşık 3.8 milyar lira tasarruf elde edildi. 550 bin ton plastik atığın oluşması engellendi.

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                        Haberler Yaşam Kıskançlık tartışması vahşetle bitti! Sevgilisini kolundan zorla tutup ölüme atladı
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