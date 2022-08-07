Yukarıöz Köyü sakinleri seneler önce Fransa’ya göç etti! Yaz aylarında nüfusu 7 bine çıkan bölgeye ‘Küçük Paris’ adı verildi





AMA BEN UYANMAYACAĞIM

Kuzey Irak'ta PKK'lılar Uzm. Çvş. Reşat Ergin'i şehit etti. Ergin'in yıllar önce yaptığı paylaşım yürekleri deldi geçti. Kahraman askerin 2013'teki sözlerini okuyanlar, "Şehit olacağı sanki içine doğmuş. Rahat uyu yiğidim" dedi.



NİLÜFER SOLMASIN!

Konya'da SMA'lı Eslem Nilüfer için gereken paranın sadece yüzde 40'ı toplandı. 12.5 kiloluk kızın, 13.5'a çıkması halinde tedavi olamayacağı açıklandı.



SOĞUK DUŞ

Adana'da bir ev sahibi, kiracısı duştayken çelik kapıyı söktürüp elektriği kapattırdı. Genç kadın, 2 çocuğuyla çaresiz kaldı.



KÖTÜ 'HAV'ADİS

Sokak köpeklerinin yol açtığı vahşet bitmek bilmedi. Tekirdağ'da yaşayan A. ailesi, Kurban Bayramı'nda tatil için memleketleri Kastamonu Taşköprü'ye gitti. 3 yaşındaki çocukları M.A, parkta oynadığı sırada köpeklerin saldırısına uğradı, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle kurtarılabildi. Yüzünde ısırık izleri oluşan talihsiz çocuğun yoğun tedavi sonucu gözündeki hasar giderildi. Anne S.A isyan etti: Çocuğum gözünü az kalsın kaybediyordu. Bunun hesabını o zaman kim verecekti? Başkasının çocuğuna da olabilirdi.



BALKONDAN DÜŞÜP ÖLDÜ

Kayseri'de evinin balkonuna çıkan 45 yaşındaki Ekrem Taşçı, dengesini kaybederek 6. kattan aşağıya düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede Ekrem Taşçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme çalışmasının tamamlanmasının ardından Ekrem Taşçı'nın cesedi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.



KURTARMA OPERASYONU

Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı yapan dağcı A.E.B., iniş sırasında şeytan deresi bölgesinde düşerek yaralandı. İhbar üzerine harekete geçen Erciyes Jandarma Kurtarma Timi bölgeye giderek yaralı dağcıyı güvenli alana indirdi. 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilen dağcı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



ANNE OĞLU İÇİN ÖLÜME ATLADI

Erzurum'da Aras Nehri'nin kenarında piknik yapan Düztaş ailesinin çocukları, serinlemek için girdiği nehirde akıntıya kapıldı. Oğlu Lütfi'nin (13) boğulduğunu fark eden anne Asuman Düztaş suya atladı. Çocuğunu kurtaran anne boğularak hayatını kaybetti.



REHİN ALDIĞINI BİLMİYORMUŞ

İstanbul Avcılar'da annesi ve kız kardeşini satırla tehdit ettikten sonra kendisini eve kitleyen Metin İhsan Y. özel harekat polisinin operasyonuyla yakalandı. Metin İhsan Y., verdiği ifadede, "Rehin aldığımı bilmiyorum. Ben de çok şaşkınım" dedi.



İZMİR'DE MAFYA OPERASYONU

İzmir Bornova'da ilçesinde, 'Organize suç örgütüne yardım suçlamasıyla aralarında Bornova İlçe Nüfus Müdürü Ümit İmren'in de olduğu 5 şüpheli tutuklandı. Çetenin mafyaya sahte kimlik konusunda yardımcı oldukları iddia edildi.



1 HAFTADA 337 VEFAT

Sağlık Bakanlığı, 25 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasındaki Covid-19 tablosu yayımladı. 406 bin 322 kişide Coronavirüs vakası tespit edildi. 337 kişi hayatını kaybetti. 387 bin 653 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi. Tablodaki diğer verilere göre toplam vaka sayısı 16 milyon 295 bin 817 oldu. Toplam vefat sayısı ise 99 bin 678'e ulaştı.



10 YIL ÖNCEKİ CİNAYET ÇÖZÜLDÜ

Kilis'te cesetleri bulunan Emine Düzkaya, Çağan Özoğlu ve gelini Özlem Aslan Özoğlu'nun katilleri 10 yıl sonra yakalandı. Zanlıların Özlem Özoğlu'nun babası Abdullah ve kardeşi Mehmet Fatih Aslan olduğu belirlendi. Tutuklanan ikilinin Suriye'ye kaçtığı tespit edilmişti.

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