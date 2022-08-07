Yukarıöz Köyü sakinleri seneler önce Fransa’ya göç etti! Yaz aylarında nüfusu 7 bine çıkan bölgeye ‘Küçük Paris’ adı verildi

Çankırı Yapraklı'ya bağlı Yukarıöz Köyü, 1987'den beri Fransa'ya göç verdi. Senelerdir Paris'te yaşayan gurbetçiler, yaz aylarında memleketine akın etti. Her yıl yaz aylarında nüfusu 7 bine çıkan köye "Küçük Paris" ve "Çankırı'nın Paris'i" dendi! Köy sakinlerinden Ömer Karaca, 30 yıl Fransa'da yaşadığını, 2007'de ise köyüne yerleştiğini söyledi. Gurbetçilerin, Çankırı esnafının işlerini artırdığını, kuyumculardan büyük meblağlarda altın, takı alışverişi yapıldığını da sözlerine ekledi. 1987'de Fransa'ya gittiğini söyleyen Recep Beyaz ise şöyle devam etti: Türkiye'den oraya gitmeyi gençlere tavsiye etmem. Sanatı varsa, mesleği varsa para kazanır ama oturum izni olmazsa, çevresinde sahip çıkanı olmazsa perişan olur. Buradan Avrupa göründüğü gibi şirin değil.
NUMBER 'VAN'
ABD'li 39 yaşındaki hemşire Mary Wambolt, 16 yıl önce ikizlerini dünyaya getirdi. Doğum sonrası karnının alt bölgesindeki dokuyu aldırmak istedi. Uzun incelemeler sonucu ABD'deki bir üniversitede eğitim alan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kadir Berat Oyur'u keşfetti. İlk görüşmenin ardından Oyur'un 'Ameliyatı Van'da yapalım' teklifini kabul etti! Operasyon için geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geldi. 3 saat süren ameliyatın ardından karın altındaki 3 kiloluk dokudan kurtulan Wambolt, "Buraya gelirken kaygılarım vardı ama artık yok. Van Gölü'nden çok etkilendim. Çok güzel bir göl. Burada yürüyüş yapmak ve insanları piknik yaparken izlemek harika" dedi.
TAYVAN ŞOKTA!
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, geçtiğimiz günlerde Tayvan'ı ziyaret etti. ABD ve Çin arasında krizin fitilini ateşledi. Çin'in adayı kuşatması ise tansiyonu yükseltti! Dün şoke eden bir gelişme meydana geldi. Tayvan'da Savunma Bakanlığı'na bağlı füze geliştirme şirketinin baş yetkilisi Ou Yang Li-hsing bir otel odasında şüpheli şekilde hayatını kaybetti! Birçok füze projesinden sorumlu olan Ou Yang Li-hsing'in ölümünün Çin'in bölgede askeri tatbikatlar başlattığı döneme denk gelmesi dikkati çekti.