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    Yukarıöz Köyü sakinleri seneler önce Fransa’ya göç etti! Yaz aylarında nüfusu 7 bine çıkan bölgeye ‘Küçük Paris’ adı verildi

    Çankırı’nın Yukarıöz Köyü sakinleri seneler önce Fransa’ya göç etti. Tatilde ise memleketine geldi. Yaz aylarında nüfusu 7 bine çıkan bölgeye ‘Küçük Paris’ adı verildi. İşte sizler için derlediğimiz 7 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi yurttan dünyadan haberler...

    Cankırı!

    Çankırı Yapraklı'ya bağlı Yukarıöz Köyü, 1987'den beri Fransa'ya göç verdi. Senelerdir Paris'te yaşayan gurbetçiler, yaz aylarında memleketine akın etti. Her yıl yaz aylarında nüfusu 7 bine çıkan köye "Küçük Paris" ve "Çankırı'nın Paris'i" dendi! Köy sakinlerinden Ömer Karaca, 30 yıl Fransa'da yaşadığını, 2007'de ise köyüne yerleştiğini söyledi. Gurbetçilerin, Çankırı esnafının işlerini artırdığını, kuyumculardan büyük meblağlarda altın, takı alışverişi yapıldığını da sözlerine ekledi. 1987'de Fransa'ya gittiğini söyleyen Recep Beyaz ise şöyle devam etti: Türkiye'den oraya gitmeyi gençlere tavsiye etmem. Sanatı varsa, mesleği varsa para kazanır ama oturum izni olmazsa, çevresinde sahip çıkanı olmazsa perişan olur. Buradan Avrupa göründüğü gibi şirin değil.



    NUMBER 'VAN'
    ABD'li 39 yaşındaki hemşire Mary Wambolt, 16 yıl önce ikizlerini dünyaya getirdi. Doğum sonrası karnının alt bölgesindeki dokuyu aldırmak istedi. Uzun incelemeler sonucu ABD'deki bir üniversitede eğitim alan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kadir Berat Oyur'u keşfetti. İlk görüşmenin ardından Oyur'un 'Ameliyatı Van'da yapalım' teklifini kabul etti! Operasyon için geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geldi. 3 saat süren ameliyatın ardından karın altındaki 3 kiloluk dokudan kurtulan Wambolt, "Buraya gelirken kaygılarım vardı ama artık yok. Van Gölü'nden çok etkilendim. Çok güzel bir göl. Burada yürüyüş yapmak ve insanları piknik yaparken izlemek harika" dedi.



    TAYVAN ŞOKTA!
    ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, geçtiğimiz günlerde Tayvan'ı ziyaret etti. ABD ve Çin arasında krizin fitilini ateşledi. Çin'in adayı kuşatması ise tansiyonu yükseltti! Dün şoke eden bir gelişme meydana geldi. Tayvan'da Savunma Bakanlığı'na bağlı füze geliştirme şirketinin baş yetkilisi Ou Yang Li-hsing bir otel odasında şüpheli şekilde hayatını kaybetti! Birçok füze projesinden sorumlu olan Ou Yang Li-hsing'in ölümünün Çin'in bölgede askeri tatbikatlar başlattığı döneme denk gelmesi dikkati çekti.



        'VAH'LİZ
        İngiltere'deki havalimanlarında kaos zirve yaptı. Personel sıkıntısı nedeniyle uçuşlar ertelendi, 40 bin yolcunun valizlerinin kaybolduğu açıklandı. Son mağdur ise dünya basınının manşetlerine taşındı. İngiliz Cockayne ailesi ve bir grup arkadaşı, 19 Temmuz'da tatil için soluğu Türkiye'de aldı. Ancak 11 valizi ve pusetleri, İngiltere'de kaldı. Havayolu şirketi, valizlerinin uçağa hiç yüklenmediğini söyleyince büyük şok yaşadı! Nicola Cockayne, Kalkan'da kaldıkları iki hafta boyunca aynı iç çamaşırını giymek zorunda kaldıklarını açıkladı! "Her gün aynı iç çamaşırını giymek zorunda kaldık. Mecburen her gece yıkadık" ifadesini kullandı.



        AKRABA VAHŞETİ
        Hatay'da M.Ç., 2 Ağustos gecesi ziyaretine gittiği yalnız yaşayan akrabası Gülizar Düzce'yi (74), 34 yerinden bıçaklayıp, kolundaki bilezikler ile evdeki bir miktar parayı alıp kaçtı. M.Ç. ise aynı gece polis ekipleri tarafından, ilçe merkezinde saklandığı yerde yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gülizar Düzce'nin evindeki tedavisi ise sürüyor.



        O CANİLER CEZALANDIRILSIN
        Muğla'nın Milas İlçesi'nde şarkı söylediği işletmenin sahipleri tarafından öldürülen 18 yaşındaki Zehra Bayır'ın babası Oğuzhan Bayır ve annesi Fadime Sağlam Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi. İfadelerinde sanıklardan şikayetçi olduklarını belirten aile, en ağır cezayı almalarını istedi. Baba Oğuzhan Bayır, "Bu olaya karışan tüm canilerin cezasını almasını istedik. Onlar kim oluyor da benim dağlarda çobanlık yaparak büyüttüğüm kızımın canını alabiliyor? Sonuna kadar davamızın arkasındayız" dedi. Baba Oğuzhan Bayır, "Başka Zehralar'ın ölmemesi için ağır ceza verilmeli" dedi. TOLGA YANIK



            YAYLADA MİLYONLUK KAZA
            Sakarya'nın Hendek İlçesi'nde yayla yolunda milyonluk araçların karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. H.F.C. idaresindeki yabancı plakalı Mercedes marka lüks cip aynı istikamette ilerlemekte olan H.M. kontrolündeki 54 AAC 786 plakalı Skoda marka otomobili sollamak istedi. Bu esnada karşı şeritten gelmekte olan E.K. idaresindeki Lamborghini marka lüks cip ile çarpıştı. Lüks iki cip ve bir otomobil olmak üzere toplam 3 aracın karıştığı kazada kontrolden çıkan Lamborghini şarampole yuvarlandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, milyonluk kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



            YANINDAKİ AZMETTİRİCİ
            MET-GÜN şirketinin sahibi Metin Güneş'in Maslak'taki ofisine geçtiğimiz ekim ayında düzenlenen silahlı saldırıyı düzenlediği iddiasıyla tutuklanan 5 şüpheliden biri savcıya dilekçe yazdı. Dilekçede, Metin Güneş'in akrabası İrfan Güneş tarafından azmettirildiği itirafı dikkat çekti. Metin Güneş verdiği ifadesinde, girdiği ihalelere akrabası olan İrfan Güneş'in itirazda bulunarak kendisinden para koparmaya çalıştığını söyledi. Saldırıyla bir ilgisi olmadığını belirten İrfan Güneş suçlamaları reddetti. İfadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Güneş hakkında 'Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Silahla Yağma' suçu kapsamında 15 yıla kadar hapis istendi. Atakan IRMAK



            112 MİLYON DEVRETTİ
            6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 112 milyon 135 bin 290 lira devretti. 5 bilenler 362 bin 834'er lira, 4 bilenler bin 837'şer lira, 3 bilenler 118'er lira, 2 bilenler ise 13'er lira alacak.



                AMA BEN UYANMAYACAĞIM
                Kuzey Irak'ta PKK'lılar Uzm. Çvş. Reşat Ergin'i şehit etti. Ergin'in yıllar önce yaptığı paylaşım yürekleri deldi geçti. Kahraman askerin 2013'teki sözlerini okuyanlar, "Şehit olacağı sanki içine doğmuş. Rahat uyu yiğidim" dedi.

                NİLÜFER SOLMASIN!
                Konya'da SMA'lı Eslem Nilüfer için gereken paranın sadece yüzde 40'ı toplandı. 12.5 kiloluk kızın, 13.5'a çıkması halinde tedavi olamayacağı açıklandı.

                SOĞUK DUŞ
                Adana'da bir ev sahibi, kiracısı duştayken çelik kapıyı söktürüp elektriği kapattırdı. Genç kadın, 2 çocuğuyla çaresiz kaldı.

                KÖTÜ 'HAV'ADİS
                Sokak köpeklerinin yol açtığı vahşet bitmek bilmedi. Tekirdağ'da yaşayan A. ailesi, Kurban Bayramı'nda tatil için memleketleri Kastamonu Taşköprü'ye gitti. 3 yaşındaki çocukları M.A, parkta oynadığı sırada köpeklerin saldırısına uğradı, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle kurtarılabildi. Yüzünde ısırık izleri oluşan talihsiz çocuğun yoğun tedavi sonucu gözündeki hasar giderildi. Anne S.A isyan etti: Çocuğum gözünü az kalsın kaybediyordu. Bunun hesabını o zaman kim verecekti? Başkasının çocuğuna da olabilirdi.

                BALKONDAN DÜŞÜP ÖLDÜ
                Kayseri'de evinin balkonuna çıkan 45 yaşındaki Ekrem Taşçı, dengesini kaybederek 6. kattan aşağıya düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede Ekrem Taşçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme çalışmasının tamamlanmasının ardından Ekrem Taşçı'nın cesedi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

                KURTARMA OPERASYONU
                Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı yapan dağcı A.E.B., iniş sırasında şeytan deresi bölgesinde düşerek yaralandı. İhbar üzerine harekete geçen Erciyes Jandarma Kurtarma Timi bölgeye giderek yaralı dağcıyı güvenli alana indirdi. 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilen dağcı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

                ANNE OĞLU İÇİN ÖLÜME ATLADI
                Erzurum'da Aras Nehri'nin kenarında piknik yapan Düztaş ailesinin çocukları, serinlemek için girdiği nehirde akıntıya kapıldı. Oğlu Lütfi'nin (13) boğulduğunu fark eden anne Asuman Düztaş suya atladı. Çocuğunu kurtaran anne boğularak hayatını kaybetti.

                REHİN ALDIĞINI BİLMİYORMUŞ
                İstanbul Avcılar'da annesi ve kız kardeşini satırla tehdit ettikten sonra kendisini eve kitleyen Metin İhsan Y. özel harekat polisinin operasyonuyla yakalandı. Metin İhsan Y., verdiği ifadede, "Rehin aldığımı bilmiyorum. Ben de çok şaşkınım" dedi.

                İZMİR'DE MAFYA OPERASYONU
                İzmir Bornova'da ilçesinde, 'Organize suç örgütüne yardım suçlamasıyla aralarında Bornova İlçe Nüfus Müdürü Ümit İmren'in de olduğu 5 şüpheli tutuklandı. Çetenin mafyaya sahte kimlik konusunda yardımcı oldukları iddia edildi.

                1 HAFTADA 337 VEFAT
                Sağlık Bakanlığı, 25 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasındaki Covid-19 tablosu yayımladı. 406 bin 322 kişide Coronavirüs vakası tespit edildi. 337 kişi hayatını kaybetti. 387 bin 653 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi. Tablodaki diğer verilere göre toplam vaka sayısı 16 milyon 295 bin 817 oldu. Toplam vefat sayısı ise 99 bin 678'e ulaştı.

                10 YIL ÖNCEKİ CİNAYET ÇÖZÜLDÜ
                Kilis'te cesetleri bulunan Emine Düzkaya, Çağan Özoğlu ve gelini Özlem Aslan Özoğlu'nun katilleri 10 yıl sonra yakalandı. Zanlıların Özlem Özoğlu'nun babası Abdullah ve kardeşi Mehmet Fatih Aslan olduğu belirlendi. Tutuklanan ikilinin Suriye'ye kaçtığı tespit edilmişti.

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                Haberler Yaşam Yukarıöz Köyü sakinleri seneler önce Fransa’ya göç etti! Yaz aylarında nüfusu 7 bine çıkan bölgeye ‘Küçük Paris’ adı verildi
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