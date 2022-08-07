Yıllardır torununu görmekten alıkonulan dede isyan etti!

Menemen ilçesinde yaşayan A.S (58) iki yıldır torun hasreti yaşıyor. 12 yaşındaki torunu R.E.K'nın velayetinin kızı C.S.S'de olmasına rağmen damadının ailesinin çocuğu kendilerine göstermediğini söyledi. C.S.S, "Damadım kayıp. Bu konuyla ilgili kızım televizyon programına çıktı. Ben de röportaj verdim. Doğruları anlattık. Programda kızımın üzerine yürümüşler. Kızımı tehdit etmeye başladılar. Aramız bozuldu. O günden sonra torunumu bize göstermemeye başladılar. Yetkililere sesleniyorum. Hem kızım hem de ben torun hasreti çekiyoruz. R.E'ye küçükken aldığım Kara ismindeki buzağı büyüdü dana oldu. Ama R.E onu hala göremedi" dedi.

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